Tesla Cybertruck 在韓國正式交付首批車主

Tesla 韓國於週四在首爾的文化儲備基地舉行了首次 30 輛 Cybertruck 的交付儀式，標誌著這款全電動皮卡在北美以外的正式亮相。活動中設有互動演示、特斯拉全系列的燈光秀，並宣布了計劃於 2025 年底前將 FSD Supervised 推廣至 Cybertruck 的消息。這場歷史性的交付活動於 11 月 27 日舉行，將一個昔日的油料儲存倉庫轉變為電動出行的象徵性發射台。30 位新車主出席了此次活動，參加了包括耐用性測試、配件銷售、抽獎和集體合照等多項互動活動。

活動的高潮是 30 輛 Cybertruck 與 Model S、Model 3、Model X 和 Model Y 的同步燈光秀，現場觀眾熱烈歡呼。Tesla 亞太區總監 Yvonne Chan 作為特邀嘉賓出席，與 Tesla 韓國總裁 Seo Young-deuk 一同慶祝這一交付里程碑。Seo 表示，韓國目前是 Tesla 在全球的第三大市場，今年首次成為進口汽車品牌銷售量的第一名。

廣告 廣告

他表示，Tesla 韓國正以驚人的速度增長，為了回報消費者的支持，Tesla 計劃繼續在韓國市場投資並提升客戶體驗。Seo 宣布 FSD Supervised 將正式在韓國推出，Cybertruck 預計於 2025 年底前也將納入此計劃，這一消息引起了現場的熱烈掌聲。隨著 Cybertruck 預計在今年內也將獲得 FSD，Tesla 韓國的車隊可能會迅速成為韓國最先進的車輛。基礎設施的增長仍然是支持 Tesla 韓國擴張車隊的首要任務。

Tesla 韓國目前的超充網絡包括 166 個站點和 1,133 個充電樁，計劃在全國高速公路休息區增設 V4 單元，以促進長途旅行。該公司還運營著 7 家門店和 15 家服務中心，並計劃到 2027 年將這兩者的數量翻倍。在仁川的松島地區，預計將在 2025 年 12 月開設一家新店，以增強西首爾地區客戶的可及性。Seo 強調，通過在產品、充電基礎設施和服務網絡等方面的全方位投資，Tesla 韓國將為韓國顧客提供最精緻的電動車體驗。

隨著 Tesla 在全球電動車市場上的不斷創新和擴張，Tesla 韓國的日益增長無疑會對整個市場產生積極影響。透過 FSD 和充電基礎設施的進一步提升，Tesla 正在重新定義未來出行的可能性，顯示出其持續的創新能力和市場潛力。

推薦閱讀