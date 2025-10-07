Tesla Cybertruck 完整自動駕駛 v14 發佈日期初步確認

Tesla Cybertruck 的車主們正在關注公司何時能為他們提供 Full Self-Driving 版本 14.1，這一版本今日首次向其他車主推出。Cybertruck 車主通常比其他駕駛者稍晚獲得 Full Self-Driving 更新，因為這款全電動皮卡的更新過程有所不同。由於 Cybertruck 是一款更大型的車輛，因此 Tesla 在推出 FSD 版本之前需要額外的關注，因此更新會稍有延遲。首席執行官 Elon Musk 表示，全輪轉向技術也需要更多的關注才能推出。

在一些車主今早獲得 v14.1 Full Self-Driving 套件後，Cybertruck 車主們開始尋求何時能夠親自體驗這些功能的潛在時間框架。Tesla 的人工智能部門負責人 Ashok Elluswamy 隨後給出了答覆：“我們會讓你們等不久，敬請期待。”

Elluswamy 確認，Tesla 將會為 Cybertruck 推出全功能的 FSD v14，這意味著該車輛將能夠自主倒車和停車等功能，而這些功能在之前的 FSD 版本中是無法實現的。

FSD v14.1 的推出帶來了多項非常顯著的變化和改進，包括在停車場的操作更加精細、到達目的地時能夠選擇停車偏好、推出了一種名為「Sloth」的新駕駛模式，這比「Chill」模式更加保守，還有一般的操作改進。那些幸運獲得該套件的車主們已經開始展示這些改進，無疑比 v13 的最新版本更為優越。Elon Musk 早前稱 v14 為「有知覺的」，而目前的進展似乎朝著這個方向邁進。不過，他也提到未來幾週將會推出更多功能的更新，儘管許多車主仍在等待這個首個版本的到來。

Tesla 的持續創新不僅提升了其產品的功能性，也在電動車市場中樹立了新的標杆。隨著 FSD v14.1 的推出，Tesla 無疑再次展現了其在自動駕駛技術領域的領導地位，並持續吸引著消費者的關注與期待。這種創新不僅有助於增強 Tesla 的市場競爭力，還為未來的成長潛力奠定了堅實的基礎。

