Tesla Cybertruck 爆炸調查結束 聯邦介入及新疑問浮現

一份長達 78 頁的文件詳述了前綠扁帽特種部隊成員 Matthew Livelsberger 的一項計劃襲擊。該名男子在爆炸事件發生前已自殺，該事件造成六人受傷。

文件中提供了詳細的計劃和準備過程，顯示 Livelsberger 對於執行這項襲擊的決心。儘管最終未能實行該計劃，但這起事件引發了對於國內安全和心理健康問題的廣泛討論。

Livelsberger 的行為及其背後的原因，讓人們重新關注退伍軍人面臨的挑戰，尤其是心理健康問題。專家指出，這類事件的發生不僅與個人的心理狀況有關，也與社會支持系統的不足密切相關。

在這一背景下，提升對心理健康的認識和支持系統的建立，對於防止此類事件的再次發生至關重要。未來，社會各界應該攜手合作，為退伍軍人和有需要的人提供更多資源和支持。

