Tesla Cybertruck 獲得 IIHS 頂級安全評級+認證

Tesla Cybertruck 最近獲得了美國公路安全保險協會（IIHS）頒發的最高榮譽，成為 2025 年度的 Top Safety Pick+ 車型，適用於 2025 年 4 月後生產的車輛。這款全電動皮卡的安全評級部分源於其在更新的碰撞測試中表現出色，包括優越的前方碰撞預防能力及有效的車燈等因素。為了慶祝這一成就，Tesla 在社交媒體 X 上發佈了一則短片，慶祝 Cybertruck 獲得這一重要獎項。

根據 IIHS 的資料，自 2025 年 4 月起生產的 Cybertruck 車型在前下部結構和腳部區域進行了改進，以提高駕駛員和乘客在小面積重疊前撞擊中的安全性。中等重疊前測試獲得了良好的評級，而更新的側面碰撞測試也得到了優秀的評價。Cybertruck 在行人情境中的前方碰撞預防得到了良好評價，標準的碰撞避免輔助系統在白天和夜間的測試中均成功避免了碰撞，包括兒童、成人過馬路和並行行駛的情境。高光束輔助的車燈弥補了某些限制，進一步促成了該獎項的獲得。

Cybertruck 是僅有的兩款獲得 IIHS Top Safety Pick+ 評級的全尺寸皮卡之一，同時也是唯一一款配備先進自駕功能的車型，這一功能來自 Tesla 的全自駕（Supervised）系統。得益於這一系統，Cybertruck 能夠在城市街道及高速公路上獨立導航，並在最小監控下行駛，這為安全性提供了額外的保障。社群反應熱烈，許多用戶在批評者的懷疑聲中讚揚了這款車的安全評級。

Tesla 自身也用一段短片突顯了這一點，該短片展示了一位對 Cybertruck 安全測試持懷疑態度的評論者。現在唯一的問題是，IIHS 的 Top Safety Pick+ 評級是否能幫助 Cybertruck 提升銷量。在另一個消息中，Tesla 正在向 Cybertruck 車主更新一項尚未推出的重大功能：與 Powerwall 的 Powershare 功能。

Powershare 是一項雙向充電功能，專屬於 Cybertruck，允許車輛的電池作為家庭、電器、工具及其他電動車的便攜電源。這一功能於 2023 年底宣布，作為 Tesla 推動車輛與一切能源分享的計劃，並且提供在停電期間的備用電源。Cybertruck 的 Powershare 系統支持車輛對負載（V2L）和車輛對家庭（V2H），使其在多種應用中更加靈活和全面。然而，儘管該功能曾預期與 Cybertruck 同時推出，但至今仍未推出。

Tesla 最近通過電子郵件與車主溝通，表示 Powershare 與 Powerwall 的功能仍在開發中，預計將於 2026 年中期推出。這一新的發布日期為設計和測試該功能提供了額外時間，確保其能夠在車輛與各種 Powerwall 配置之間進行有效的能源共享。一些車主對 Tesla 不斷延遲發佈該功能表達了失望，因為原本預計在 2024 年底推出，但現在已延遲至 2026 年中期。

Cybertruck 的首席工程師 Wes Morrill 也對這一延誤表示了理解，並指出在使 Powershare 與現有 Powerwalls 無縫協同工作方面遇到了意想不到的挑戰。Tesla 的透明度令人欣慰，但對於某些 Cybertruck 車主來說，感覺像是被欺騙也是可以理解的。隨著 Tesla 對於安全性和功能的持續創新，未來的市場反響值得期待，這不僅能夠提升品牌形象，也將進一步推動全球向可持續能源的轉型。

