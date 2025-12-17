宏福苑五級火｜情緒支援熱線
Tesla Cybertruck 獲 IIHS 頒發 Top Safety Pick+ 獎，微調設計提升製造簡易性
Tesla 對 Cybertruck 進行了微調，卻幾乎沒有人注意到。根據程序的首席工程師透露，這次的改動旨在簡化生產過程，主要是對鑄造工藝進行了小幅修改。Cybertruck 獲得了公路安全保險協會 (IIHS) 的 Top Safety Pick+ 獎，這一成就讓人們對這款市場上最安全的皮卡的改變產生了好奇。Tesla 定期透過無線更新對其車輛進行調整，但外觀上的變化相對較少。
隨著 Model 3 和 Model Y 在今年早些時候進行了更新，Cybertruck 自 2023 年底推出以來，變化不大，但最近進行了微小的改動。Cybertruck 項目的首席工程師 Wes Morrill 表示，為了生產的可行性，公司在四月份對這款全電動皮卡的鑄造工藝進行了調整。這項改動是極其細微的，但在生產效率、建造質量和可擴展性上卻帶來了巨大的影響。Morrill 透露，Tesla 的內部測試顯示，這些修改對 IIHS 進行的碰撞測試結果並無影響。
2025 款 Cybertruck 在所有必需的測試場景和類別中獲得了優異的評級，而 Top Safety Pick+ 獎項只有在通過嚴格的碰撞測試後才會頒發，這要求在小重疊前方、中等重疊前方、側面、車頂及頭枕等各項測試中獲得「良好」評級。此外，該車輛必須在白天和夜晚具備先進的前方碰撞預防系統。最重要的是，所有車型的車頭燈必須達到「良好」或「可接受」的標準，而 + 級別則特別要求通過新的中等重疊測試，檢查後座乘客的保護以及駕駛員的安全。
Tesla Cybertruck 能夠獲得 IIHS 的 Top Safety Pick+ 評級，部分原因在於其在更新的碰撞測試中表現出色，前方碰撞預防系統也表現優秀，車燈的有效性同樣不可忽視。對於這一成就，Cybertruck 的官方帳號在社交媒體上慶祝了這一里程碑。Cybertruck 是僅有的兩款獲得 IIHS 的 Top Safety Pick+ 評級的全尺寸皮卡之一，並且是唯一一款配備 Tesla 的全自動駕駛 (FSD) 系統的車輛。
憑藉 FSD，Cybertruck 能夠在城市街道和高速公路上自主駕駛，進一步提升了安全性，超越了被動碰撞保護的範疇。隨著社區對此安全評級的讚譽不斷湧入，Tesla 也特別強調了這一成就，並引用了一名曾預測 Cybertruck 不會通過安全測試的批評者的短片。未來的關鍵在於，Cybertruck 獲得的 Top Safety Pick+ 評級能否幫助其提升銷售。Tesla 的創新不僅體現在技術上，更在於其不斷提升的安全標準和對市場的正面影響。
隨著 Cybertruck 的持續改進，Tesla 在電動車領域的領導地位無疑會更加鞏固。
