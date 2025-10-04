Tesla Cybertruck 門設計引發致命事故：訴訟展開

Tesla 在美國面臨兩宗新訴訟，原因是 2024 年感恩節前夕在加利福尼亞發生的一起 Cybertruck 車禍，造成三名大學生喪生。根據《紐約時報》的報導，事故受害者的家庭指控車輛的電子門把手存在缺陷，導致受害者在車輛撞上樹和牆壁後被困在車內，最終引發致命火災。19 歲的 Krysta Tsukahara 和 20 歲的 Jack Nelson 與駕駛 Soren Dixon 一同在 11 月 27 日的事故中喪生。第四名乘客雖然倖存，但受了傷。

Tesla 之前已面臨多宗涉及其車輛的致命車禍訴訟，這些案件大部分與其自動駕駛系統 Autopilot 或 Full Self-Driving 有關。該公司通常選擇在法庭外和解這類案件。最近，美國陸軍確認在歐洲的士兵無法進口 Tesla 的 Cybertruck，理由是該電動皮卡不符合歐盟安全法規。

廣告 廣告

受害者的家庭在這起致命車禍後，分別對 Tesla 提起法律行動。根據《紐約時報》的報導，Tsukahara 家庭於 10 月 2 日更新了他們的錯誤死亡案件，將 Tesla 列為被告，而 Nelson 家庭則在次日提出了新的訴訟。代表兩個家庭的律師表示，Cybertruck 的門系統缺陷導致受害者被困在燃燒的車輛內。這些訴訟的提出恰逢美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）啟動對 Tesla 的平 flush-mounted 電子門把手的調查，這些把手與車身平齊。

代表 Tsukahara 家庭的律師 Roger Dreyer 指出，事故導致車輛斷電，門無法打開。Nelson 家庭的律師 Matthew Davis 表示，Jack 起初只有輕傷，但因無法逃生而喪生。駕駛車輛的 Dixon 也在事故中喪命，當局確定他當時超速並且酒後駕駛。Dixon 的遺產在兩宗訴訟中與 Tesla 一同被列為被告。

Tesla 的車輛在碰撞安全測試中通常得到高分，該公司也曾推廣其「盔甲玻璃」的耐用性，儘管首次示範卻未能成功。在此事件中，報導指出，學生們並非因撞擊而喪生，而是被困在車內，最終因吸入濃煙和燒傷而喪命。

Tesla 獨特的平 flush-mounted 電子門把手旨在為車輛提供流線型外觀和輕微的氣動優勢，然而，這些設計也因其複雜性和潛在的安全風險而受到批評。每款 Tesla 車型的門把手設計都不同，甚至位置也有所變化，這對於經驗豐富的駕駛者和乘客來說都會造成困惑。在緊急情況下，這些設計可能會使逃生變得困難。根據 Electrek 的報導，在這起造成三人喪生的 Piedmont 車禍中，一名路人試圖打破 Cybertruck 的車窗，因為他無法打開車門，最終經過多次嘗試才成功打開。

在 Tesla 車輛內部，門的釋放主要是電子控制的，但當斷電時，乘客必須依賴隱藏的機械備用系統。Cybertruck 的前方手動釋放裝置位於窗戶開關附近，而後方則需要移開橡膠墊才能接觸到藏在座椅口袋中的電纜，這對於受傷或迷失方向的乘客來說是一項艱巨的任務。其他 Tesla 車型的釋放裝置也位於難以找到的地方，例如地毯下或面板後面。

Tsukahara 的父母表示，她在撞擊後仍然存活，但被困在車內，呼喊著尋求幫助。雖然部分車輛被碎片阻擋，但 Nelson 的後座車門並未被阻擋，但卻無法及時操作。這些設計選擇引起了監管機構的關注。美國 NHTSA 現在正在調查 Tesla 的門把手系統，而在中國，當局也考慮禁止可伸縮把手，因為越來越多的電動車型開始採用這一設計。

推薦閱讀