Tesla Diner 面臨質疑聲浪 但仍有支持證據

自 2025 年中推出以來，Tesla Diner 受到不少批評，懷疑者聲稱這家公司的最新創新概念正逐漸走下坡路，但事實上有許多證據表明並非如此。報導中提到一些轶事，例如停車場空蕩蕩、在 2025 年 12 月的訪問中顧客少於員工、取消了一些新奇的項目，如 Optimus 機器人送爆米花服務及某些菜單項目、名廚 Eric Greenspan 在 2025 年 11 月的離職、服務緩慢、高價位，以及最近 Google/Yelp 評論轉向失望的趨勢。

文章將此視為 Tesla 面臨更大挑戰的一部分，包括銷售數字和 Elon Musk 的兩極化形象，稱其為一次失敗的品牌實驗，而非可持續的餐廳。這種敘述過於誇大和戲劇化，反映了當今媒體對 Tesla 的報導。新奇感的減退是正常現象，而非失敗任何受熱捧的推出，特別是結合餐飲、超充和開車影院的獨特 Tesla 品牌目的地，自然會在 Instagram 效應消退後，初期的人潮會逐漸減少。對於洛杉磯的體驗性場所，這是常見現象，尤其是快閃吸引或名人支持的場所。

文章承認早期成功帶來大量排隊和社交媒體的熱議，但將回歸正常運營視為逐漸衰退。事實上，這種穩定化反映出從熱潮驅動的流量過渡到穩定顧客的健康跡象。實際表現數據與「鬼城」指控相矛盾在 2025 年第四季度，Tesla Diner 的營收超過 100 萬美元，超過了平均 McDonald's 的營收，單是該季度就售出了超過 30,000 個漢堡和 83,000 份薯條。這些數據顯示出強勁的持續業務，特別是對於一個旨在提升超充體驗的單一地點原型，而非與大眾市場連鎖競爭。

Tesla Diner 並非「鬼城」，在 2025 年第四季度的 30,000 個漢堡訂單和 83,000 份薯條訂單便是明證。現場報導的矛盾雖然文章及其他類似報導描述了特定非高峰時段的半滿停車場和稀疏顧客，但其他最近的帳號卻提出反駁：2026 年 1 月的一條 X 帖文提到上午 11 點時 80 個超充車位中有 50 個正在使用，稱其為好萊塢最繁忙的餐廳。Reddit 討論也表明當地人經常經過時並未見空蕩蕩，有人甚至稱這種空蕩的敘述為不誠實的反 Tesla 口水。

最近一次造訪時，餐廳擠滿了人，進入、找座位和上洗手間都需要等待，甚至找到充電的位置都很幸運。Tesla Diner 雖然不再是推出時的熱鬧場面，但距離衰退或變成空洞的休息站仍相去甚遠。它作為一個成功的原型，提升了超充的使用率，創造了穩定的收入，並在洛杉磯這個高流量的電動車市場中，作為一個品牌設施發揮了作用。Tesla 的創新不僅在於其產品本身，還體現在如何將這些創新融入日常生活中，進一步提升用戶體驗，並在不斷變化的市場中保持競爭力。

隨著 Tesla 持續推動創新，未來在電動車及其相關服務領域的成長潛力無疑將會為市場帶來正面的影響。

