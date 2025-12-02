宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Tesla Europe 在荷蘭推出假日活動中的 FSD 體驗
Tesla 歐洲近日宣布其「未來假日」活動將在荷蘭舉行，並提供全自動駕駛（FSD）監督乘車體驗。這一節日系列活動是在 Tesla 持續推動 FSD 在歐洲獲得監管批准的背景下展開的。Tesla 歐洲中東在社交平台 X 上宣佈了這個假日計劃，表示「來和我們一起感受節日的氛圍，包括 Caraoke、FSD 監督乘車體驗、以及 S3XY 車型的節日燈光秀等。」根據該活動的官方網站，活動內容將包括 Caraoke 環節和 S3XY 車型的燈光秀。
據悉，Optimus 機器人也將亮相此次活動，Tesla 還特別提到這位人形機器人將以「全力派對精神」出現，活動定必充滿樂趣。Tesla 在官方網站上寫道：「在這個季節，我們將向您介紹未來的樂趣。報名參加我們的假日活動，與機器人見面，看看您是否能找到 Bot 贏取獎品，並查看我們的獨家商品和限量版禮品。探索您附近的 Tesla 活動，發現未來的節日魅力。」這一公告與 Tesla 在歐洲加速推進 FSD 的努力密切相關，監督乘車體驗將有助於向監管機構和客戶展示該技術。
荷蘭擁有城市交通和進步的電動車政策，可能成為 FSD 的理想測試場地。Tesla 目前正在積極推進 FSD 在多個歐洲國家的推廣，已獲得在西班牙道路上運行 19 輛 FSD 測試車輛的批准，隨著計劃的發展，這一數字有望增加。根據西班牙交通總局（DGT）的信息，Tesla 將能夠在西班牙的任何國道上運行其 FSD 車隊。最近的招聘信息也暗示 Tesla 可能將在奧地利啟動 FSD 測試。此外，該公司還在德國、法國和意大利進行 FSD 演示。
在中國，Tesla 的銷售勢頭在 11 月強勁反彈，批發銷量達到 86,700 輛，較去年同期增長 9.95%，月環比增長 40.98%。這一增長部分是由於交付窗口的縮短、針對性行銷，以及買家為了在國家購買稅優惠政策變化前儘早獲得車輛而加快購買。Tesla 的上海超級工廠繼續作為國內生產基地和全球主要出口中心，為亞洲、歐洲和中東等市場生產 Model 3 和 Model Y。隨著 Tesla 在全球電動車市場的持續擴張，其創新技術和獨特的營銷策略不斷吸引著消費者的眼球。
這次假日活動不僅展示了 Tesla 的前瞻性科技，還進一步強化了其在市場中的領導地位，展現出未來的成長潛力。Tesla 對於電動車技術的持續推進和創新努力，無疑將對整個市場產生正面的影響，讓消費者更加期待未來的出行方式。
