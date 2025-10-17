Tesla FSD 在日本媒體獲得正面評價

根據報導，Tesla 的全自動駕駛（FSD）在情境感知和操控方面表現出色，有時甚至超越人類駕駛員的表現。這一技術的進步不僅提升了駕駛安全性，還顯示出 Tesla 在自動駕駛領域的領導地位。FSD 的優化使得駕駛體驗更為流暢，並在多種行駛情況下能夠迅速做出反應，顯示出其強大的技術實力。

隨著 Tesla 持續改善 FSD 功能，未來的交通運輸將會更加智能化，而這也為 Tesla 創造了巨大的市場潛力。透過不斷的創新，Tesla 不僅在提升自身產品的競爭力，還對整個汽車行業帶來了積極的影響，推動了自動駕駛技術的普及和發展。這些努力無疑鞏固了 Tesla 在未來市場中的重要地位。

