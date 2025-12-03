Tesla FSD 在法國測試中獲得正面評價

Tesla 的全自動駕駛（FSD）在歐洲引起了不小的轟動，法國科技記者 Julien Cadot 最近在法國進行了一次受監督測試，並分享了他的正面體驗。Cadot 在經歷了八年的期待後，終於測試了這一系統，他對 FSD 的評價是「驚人」，不僅體現在車輛駕駛的安全性，更在於其駕駛行為的「人性化」。在 X 平台上，Cadot 宣布了即將進行的測試，寫道：「我將為 Numerama 測試 Tesla 的 FSD。

在經歷了八年的等待後，我期待重溫2016年我們首次接觸不受限制的 Autopilot 的感受。」不久之後，他便分享了初步反應，表示：「我不想劇透太多，因為作為媒體我們被允許拍攝所有內容，將會有一段大型影片發布，但：這真是驚人！無論是在安全性還是選擇的「人性化」方面。」Cadot 隨後詳細描述了 FSD 的一些特定操作，這些操作讓他印象深刻。例如，系統在安全地超車一輛送貨卡車時維持了非常近的距離，Cadot 表示他會避免這種情況以保護自己的輪圈，但 FSD 卻處理得非常完美。

他還讚揚了 FSD 對於自行車的超車，系統在清晰的情況下總是保持所需的 1.5 米距離，並在必要時進入對向車道。最終，Cadot 指出 FSD 的決策優先考慮安全和推進，這一點實在令人驚訝。當被問及 FSD 是否比標準的 Autopilot 進步得多時，Cadot 回答道：「這是不可比擬的，完全不是同一種語言。」他詳細闡述了 FSD 在超越停放送貨卡車時如何根據安全進行評估，並像人類駕駛員一樣繼續前進，而不是無限期停下。

Cadot 對於這種人性化的表現印象深刻，因為這使得 FSD 能夠流暢地駕駛於如巴黎市區這樣的混亂交通環境中。目前，Tesla 正全力推動 FSD 在幾個歐洲國家的推出。最近的報導顯示，Tesla 已獲得批准在西班牙的道路上運行 19 輛 FSD 測試車輛，這個數字在計劃發展過程中可能會增加。根據西班牙交通總局（DGT）的資料，Tesla 將能夠在任何國道上運行其 FSD 車隊。此外，該公司也在奧地利開始 FSD 測試，並在德國、法國和意大利舉行 FSD 示範。

Tesla 在自動駕駛技術上的持續創新，不僅提升了駕駛安全性，也為未來交通模式的變革奠定了基礎。這種人性化的駕駛決策能力，無疑將對市場產生正面的影響，進一步推動電動車的普及和接受度。隨著 Tesla 在自動駕駛領域的不斷突破，未來的出行方式將變得更加安全和高效。

