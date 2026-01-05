Tesla FSD 在韓國自動駕駛測試中獲得高度評價

Tesla 的全自動駕駛系統（FSD）在韓國高速公路公司進行的現實世界自動駕駛測試中，獲得了積極的評價。根據 Naver Cafe 分享的測試報告，該系統在安全性、能力、平穩操控和自信心方面都得到了高度讚揚。根據韓國高速公路公司的報告，FSD 測試於 2025 年 12 月 15 日進行，時間從上午 10 點到下午 6 點。參加測試的 Tesla 車輛中有四名乘客，包括移動部門的負責人。所有四種 FSD 駕駛模式均進行了測試，從 Sloth 到 Mad Max。

測試的地點包括 Gyeongbu、Cheonan 和 Cheonan-Nonsan 等高速公路，以及 Dongtan New Town、Sejong Special City 和 Daejeon Metropolitan City 等城市地區。由於 FSD 目前僅適用於從美國進口到韓國的 Tesla Model S 和 Model X，因此測試並未包含 Model 3 或 Model Y，這兩款車型在韓國的道路上佔據了大多數。測試結果顯示，FSD 在城市道路和高速公路上的表現都相當出色。

廣告 廣告

在城市道路上，測試者指出 FSD 的自動駕駛能力已經超過了一般人類駕駛者，僅在少數幾個區域，如無保護左轉和施工區交叉口，表現不佳。而在高速公路上，測試者將 FSD 的表現形容為優秀，儘管該系統在當地公交專用道和最高速度限制方面仍出現頻繁違規情況。不過，這些問題有望在未來的 FSD 更新中得到解決。測試者還指出，在部分測試中，FSD 似乎更傾向於根據交通流量進行駕駛，而非嚴格遵循交通規則。Tesla 的 FSD 系統在自動駕駛技術上的持續創新，顯示出其在市場上的強大潛力。

隨著技術的進一步完善，FSD 將不僅提升駕駛安全性，也將改變人們對未來出行的想像，進一步鞏固 Tesla 在全球電動汽車市場中的領導地位。這不僅是對消費者的承諾，也代表著 Tesla 在推動可持續交通方面的積極努力，未來的發展值得期待。

推薦閱讀