宏福苑五級火｜情緒支援熱線
Tesla FSD 車隊即將達到 70 億英里里程，包括 25 億城市里程
根據 Tesla 的官方 FSD 網頁，該公司全自動駕駛（監督）車隊的總行駛里程即將接近 70 億英里，顯示出 Tesla 在 FSD 改進方面的巨大數據規模。根據資料顯示，配備該系統的車輛目前已經在公路上行駛超過 69.9 億英里。Tesla 車主及熱衷於 FSD 測試的 Whole Mars Catalog 也分享了一張截圖，顯示 FSD 車隊在接近 70 億英里的行駛中，超過 25 億英里是在城市內完成的。
城市裡的行駛里程對於複雜的城市場景，例如無保護轉彎、行人互動和交通信號燈，特別具有價值。這也是 FSD 的一個重要區別，因為只有複雜的解決方案，例如 Waymo 的自駕出租車，才能在市區街道上類似運行。即便如此，像 Waymo 這樣的高傳感器車輛在舊金山遭遇的停電事件也顯示出挑戰的存在。Tesla 在自動駕駛領域擁有多項優勢，其中之一是其車隊的規模及訓練 FSD 的車輛數量。
接近 70 億的 FSD 行駛里程使 Tesla 能夠推出更新，讓其車輛的行為更像是由經驗豐富的司機駕駛，即使它們是自動運行的。NVIDIA 機器人部門的總監 Jim Fan 在體驗 FSD v14 後表示，該系統是首個通過他所稱的「物理圖靈測試」的人工智能。他在 X 平台上寫道：「儘管我完全了解機器人學習的運作方式，但我仍然感到神奇，看到方向盤自己轉動。起初感覺不真實，然後變得習以為常。就像智能手機一樣，將其取走會讓人感到不適。這就是人類如何被重新連接並依賴於類似神明的技術。」
最近，Tesla 在德國的 Eifelkreis Bitburg-Prüm 地區推出了歐洲首個公共自駕接駁服務，展現了這項技術如何為面臨交通選擇有限的人士恢復獨立和流動性。當地官員在狹窄的鄉村道路上測試了該系統，對 FSD 的平穩、人性化駕駛印象深刻，並稱這項服務為偏遠地區日常生活的變革者。阿茲費爾德市市長 Johannes Kuhl 和地區行政官 Andreas Kruppert 親自體驗了 Tesla 接駁服務，感受到 FSD 自信地駕駛蜿蜒小路。
Kruppert 表示：「自動駕駛對很多人來說聽起來像科幻小說，但我們在這裡看到，它在鄉村地區完全運作良好。」Kuhl 也指出，FSD「感覺像是一位非常有經驗的司機」。這項試點計劃補充了當地的公民巴士計劃，為無法自行駕駛的老年居民提供按需接送服務。Tesla Europe 分享了一段示範視頻，突顯 FSD 如何讓人們恢復自由，即使在公共交通不太普及的地方。萊茵蘭-普法爾茨州經濟事務和交通部部長 Daniela Schmitt 支持該項目，讚揚促成這個歐洲首個類似計劃的合作。
該部表示，這項服務在鄉村的推出顯示了 FSD 在主要城市以外的潛力，並為偏遠居民提供了如雜貨採購、看醫生和社交聯繫等實際益處。在鄉村地區，可靠和靈活的交通方式至關重要。Tesla 在 Eifelkreis Bitburg-Prüm 推出的自駕接駁服務是首個此類項目，為當地的社區巴士服務增添了創新。這項創新不僅提升了鄉村的可達性和靈活性，還為日常生活帶來了實際收益，展現了 Tesla 在推進未來出行方式上的潛力和影響。
隨著這些技術的持續發展，Tesla 將在全球交通領域中扮演更為重要的角色，進一步加速自動駕駛技術的普及與應用。
推薦閱讀
其他人也在看
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 15 小時前
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效
近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
北海道熊屍堆山9765頭！ 橡實欠收餓熊下山緊急捕獵！
哇，日本這波熊災簡直像恐怖片續集，2025年4月到10月底，全國已經獵殺9765頭野熊，輕鬆打破2011年的9099頭紀錄，環境省還在數，年底數字肯定更誇張。Japhub日本集合 ・ 13 小時前
若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力
「鎂」是地球上最輕的結構金屬，卻在美國國家安全體系中扮演極為關鍵的角色。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。鉅亨網 ・ 1 天前
張曼玉61歲大方露素顏！ 「不修皺紋」優雅美貌被讚：為自己而活的模板
61歲影后張曼玉近況引起網友討論。不論是被拍到素顏遛狗，或穿著工作服現身活動，她的狀態都讓不少人感到意外，甚至有AI年齡檢測判斷失準，誤以為她只有40出頭，也因此受到關注。姊妹淘 ・ 13 小時前
鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？
TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
東京母子4人與男友死亡案件 女死者曾搬空氣清新機入男友屋
日本西東京市以及練馬區先後發現5具屍體的案件，日本警方調查後發現，死亡的36歲女子野村由佳，與另一名死者27歲的中窪新太郎相信是情侶關係。在中窪死後疑曾有人代發訊息請假，並發現野村曾將空氣清新機搬入中窪住所。 這宗驚人的可疑案件，死者的野村由佳被發現與3名兒子倒臥家中，當中野村與長子身上有刀傷。其後警察發現野村在am730 ・ 1 天前
小儀婚前早已累積財富 「小富婆」曾創業、長揸滙豐、坐擁千萬物業
阮小儀聖誕宣布結婚，引來圈內外關注。翻查資料，她早年已透過置業、創業及長期持有滙豐股票累積財富，為人生下半場鋪好後路。Yahoo財經 ・ 20 小時前
男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚
大陸綜藝節目《現在就出發3》近日播出新一集，男星王安宇在錄製過程中聊天聊得太投入，意外脫口說出陳偉霆孩子的名字，話一說完立刻察覺不對，當場驚慌睜大眼睛，反應全被鏡頭拍下。姊妹淘 ・ 15 小時前
城巴即場解僱觀光巴士車長 涉不當處理乘客110元車資被捕
網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方指於12月23日接報，中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴回覆《am730》查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動，案件am730 ・ 18 小時前
【Aeon】AEON超級勁減 超市、家品、床品等 照價再9折（26/12 - 29/12）
AEON於12月26日至12月29日進行年末超級勁減，男女服裝，嬰兒及孕婦用品、旅遊用品、HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO JAPAN等照價再8折，超市、家品、床品、玩具、文具、精品等照價再9折，電器照價再 95折；AEON會員買滿$800仲送$50電子優惠券2張！重點必買產品包括澳洲330日和牛牛肩 $119、韓國香印提子 $42.9、Hisense 43吋電視 $1990、Laifen 風筒 $390、Casablanca 馬卡龍竹纖冬厚被 $299！YAHOO著數 ・ 18 小時前
特朗普行政權強勢擴張 美國權力失衡警報拉響
當甘迺迪表演藝術中心悄悄更名為「特朗普 - 甘迺迪中心」，連參議院共和黨領袖 John Thune 都措手不及並坦言感到震驚。這座 1964 年為紀念甘迺迪設立的殿堂，一夕之間被添上現任總統之名，美國國會尚未就此表決，這一情形也凸顯在特朗普第二任鐵腕施政下，美國國會正淪為行政分支的配角。鉅亨網 ・ 22 小時前
英超話題 ｜費Sir之後曼聯簽71名球員 分6類評價 最成功最失敗係邊個？
費Sir之後，曼聯至今完成 71 宗一隊收購，總花費超過 20 億鎊。《每日電訊報》將所有收購評級，歸為6大類，當中只有少數真正成功，最成功、最失敗係邊個？Yahoo 體育 ・ 3 小時前
錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼
麥當勞又有新搞作！今次不是出新包，而是新店環境靚到令人以為去了歐洲？剛剛進駐元朗錦綉花園的全新麥當勞，被網民譽為「全港最靚景M 記」。新店不但24小時營業，更坐擁無敵湖景，甚至會有天鵝游過！為了慶祝新張，官方推出 2 大限定優惠，即睇內文攞 Coupon 兼睇打卡位！Yahoo Food ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 1 天前
「90年代女神」楊采妮51歲長這樣太扯！小紅書曬零修圖生活照 素顏美到被誤認是大學生！
這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越...styletc ・ 16 小時前
北海道溫泉沙丁魚屍滿池！ 水無海濱臭味牆海洋末日！
15日下午，函館南部海岸先發現沙丁魚屍堆積如山，海浪一推直接進水無海濱溫泉，這天然露天池本來靠潮汐換水，結果變成魚屍收集器。Japhub日本集合 ・ 1 天前
港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略
臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！28Hse.com ・ 2 天前
【惠康】呢度仲抵優惠 筒裝珍寶藍桑子 $26（即日起至01/01）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、筒裝珍寶藍桑子、紅顏士多啤梨、Scotch Prime 牛仔骨、Amatake 各款日本即食雞胸、日本北海道帶子、公仔各款急凍點心、雀巢1+1無甜/1+2 原味/奶滑/特濃即溶咖啡同埋超濃縮柔麗各款柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 19 小時前
美國全面封鎖中國無人機引恐慌 50萬名飛手緊急囤貨抗議
美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周一 (22 日) 以國家安全為由，將中國大疆等所有外國製造的無人機及零件列入「受管制清單」，禁止其在美國銷售新型號產品。這項突如其來的禁令，瞬間點燃美國無人機產業的恐慌情緒，近 50 萬名持證操控員掀起「囤貨潮」，並向國會和白宮發起聯名抗議。鉅亨網 ・ 1 天前