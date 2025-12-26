Tesla FSD 車隊即將達到 70 億英里里程，包括 25 億城市里程

根據 Tesla 的官方 FSD 網頁，該公司全自動駕駛（監督）車隊的總行駛里程即將接近 70 億英里，顯示出 Tesla 在 FSD 改進方面的巨大數據規模。根據資料顯示，配備該系統的車輛目前已經在公路上行駛超過 69.9 億英里。Tesla 車主及熱衷於 FSD 測試的 Whole Mars Catalog 也分享了一張截圖，顯示 FSD 車隊在接近 70 億英里的行駛中，超過 25 億英里是在城市內完成的。

城市裡的行駛里程對於複雜的城市場景，例如無保護轉彎、行人互動和交通信號燈，特別具有價值。這也是 FSD 的一個重要區別，因為只有複雜的解決方案，例如 Waymo 的自駕出租車，才能在市區街道上類似運行。即便如此，像 Waymo 這樣的高傳感器車輛在舊金山遭遇的停電事件也顯示出挑戰的存在。Tesla 在自動駕駛領域擁有多項優勢，其中之一是其車隊的規模及訓練 FSD 的車輛數量。

接近 70 億的 FSD 行駛里程使 Tesla 能夠推出更新，讓其車輛的行為更像是由經驗豐富的司機駕駛，即使它們是自動運行的。NVIDIA 機器人部門的總監 Jim Fan 在體驗 FSD v14 後表示，該系統是首個通過他所稱的「物理圖靈測試」的人工智能。他在 X 平台上寫道：「儘管我完全了解機器人學習的運作方式，但我仍然感到神奇，看到方向盤自己轉動。起初感覺不真實，然後變得習以為常。就像智能手機一樣，將其取走會讓人感到不適。這就是人類如何被重新連接並依賴於類似神明的技術。」

最近，Tesla 在德國的 Eifelkreis Bitburg-Prüm 地區推出了歐洲首個公共自駕接駁服務，展現了這項技術如何為面臨交通選擇有限的人士恢復獨立和流動性。當地官員在狹窄的鄉村道路上測試了該系統，對 FSD 的平穩、人性化駕駛印象深刻，並稱這項服務為偏遠地區日常生活的變革者。阿茲費爾德市市長 Johannes Kuhl 和地區行政官 Andreas Kruppert 親自體驗了 Tesla 接駁服務，感受到 FSD 自信地駕駛蜿蜒小路。

Kruppert 表示：「自動駕駛對很多人來說聽起來像科幻小說，但我們在這裡看到，它在鄉村地區完全運作良好。」Kuhl 也指出，FSD「感覺像是一位非常有經驗的司機」。這項試點計劃補充了當地的公民巴士計劃，為無法自行駕駛的老年居民提供按需接送服務。Tesla Europe 分享了一段示範視頻，突顯 FSD 如何讓人們恢復自由，即使在公共交通不太普及的地方。萊茵蘭-普法爾茨州經濟事務和交通部部長 Daniela Schmitt 支持該項目，讚揚促成這個歐洲首個類似計劃的合作。

該部表示，這項服務在鄉村的推出顯示了 FSD 在主要城市以外的潛力，並為偏遠居民提供了如雜貨採購、看醫生和社交聯繫等實際益處。在鄉村地區，可靠和靈活的交通方式至關重要。Tesla 在 Eifelkreis Bitburg-Prüm 推出的自駕接駁服務是首個此類項目，為當地的社區巴士服務增添了創新。這項創新不僅提升了鄉村的可達性和靈活性，還為日常生活帶來了實際收益，展現了 Tesla 在推進未來出行方式上的潛力和影響。

隨著這些技術的持續發展，Tesla 將在全球交通領域中扮演更為重要的角色，進一步加速自動駕駛技術的普及與應用。

