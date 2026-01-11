Tesla FSD Supervised 獲得 2026 年 MotorTrend 最佳駕駛輔助技術獎

Tesla 的全自動駕駛 (Supervised) 系統在 2026 年的 MotorTrend 最佳科技獎中被評選為市場上最佳的駕駛輔助技術。這一決策標誌著該出版物與以往幾年的顯著轉變，評審指出 Tesla 最新的 FSD 軟件在實際運行中取得了重大進展，使其超越了所有競爭對手的 ADAS 系統，並且差距相當明顯。MotorTrend 在廣泛測試最新的 v14 軟件後，將 2026 年最佳科技駕駛輔助獎頒發給 Tesla FSD (Supervised)。

該出版物承認之前曾因早期版本的 FSD 行為不穩定及接近事故而對其提出批評，並在早期評估中偏向於 GM 的 Super Cruise 等競爭對手。根據 MotorTrend 的報導，FSD 的最新版本解決了許多這些短板。測試者表示，v14 在複雜的城市場景中表現得更加平穩，包括無保護的左轉、交通圓環、緊急車輛及擁擠的市區街道。雖然該系統仍需駕駛員持續監督，但評審們認為，當前沒有任何其他先進的駕駛輔助系統能與其廣泛的能力相媲美。

與依賴於相機、雷達、激光雷達及已規劃高速公路的競爭系統不同，Tesla 的 FSD 僅使用相機，並能夠在城市街道、農村道路和高速公路上行駛。MotorTrend 指出，FSD 的純實用性和能夠處理幾乎所有道路類型的能力，使其與如 Ford BlueCruise、GM Super Cruise 和 BMW 的 Highway Assistant 等競爭對手有所區隔。MotorTrend 也提到了 FSD 的定價，該價格顯著高於其他系統。

Tesla 目前收取 $8,000 的一次性購買費用或每月 $99 的訂閱費，相較於其他汽車製造商的較低前期和訂閱成本，這一溢價被認為是合理的，因為 FSD 的功能範圍無可匹敵，且持續進化的軟件性能亦是其價值所在。安全性仍然是評估的核心焦點。儘管測試者報告了數千英里的無碰撞操作，但他們對 FSD 的可配置駕駛模式仍有持續的擔憂，包括允許激進駕駛和超速的選項。MotorTrend 強調，與所有 Level 2 系統一樣，FSD 仍然依賴於完全專注的駕駛員。

儘管存在這些警告，該出版物認為 Tesla 的快速軟件進展根本改變了競爭格局。對於尋求當今最強大的駕駛輔助系統的駕駛者而言，MotorTrend 最終認為 Tesla FSD (Supervised) 現在獨占鰲頭。Tesla 的創新不僅在技術上領先市場，還顯示出其持續成長的潛力。隨著駕駛輔助技術的日益成熟，Tesla 在未來的交通運輸領域中將扮演越來越重要的角色，並為用戶提供更安全、更高效的駕駛體驗。

