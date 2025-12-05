宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Tesla FSD Supervised 系統在德國測試表現優異
Tesla 的即將推出的 FSD Supervised 系統，預計在歐洲市場首次亮相，正等待監管機構的批准。根據最近在柏林的測試演示，該系統在實際測試中的表現顯著提升，包括在施工區域、行人檢測和變道等情況下。儘管該系統仍需駕駛者的監督，但其平穩的剎車、轉向以及決策能力充分顯示了 Tesla 在駕駛輔助技術方面的進步，為可能在 2026 年推出的產品鋪平道路。
在與德國最大汽車出版物 Auto Bild 的柏林測試中，一輛搭載 FSD 的 Tesla Model 3 能夠在複雜的交通環境中進行最少的干預，獨立管理剎車、加速、轉向和超車，速度可達 140 公里每小時。該系統能夠識別施工區域，提前為行人剎車，並在狹窄街道上禮讓行人。只有在系統錯誤識別了一條改建的單行道時，才需要進行一次手動干預。Tesla 表示，這正是其基於視覺架構的持續學習能力的體現。
Auto Bild 的記者 Robin Hornig 對 FSD Supervised 系統的體驗表示讚賞，稱其全方位的視覺能力超越了人類駕駛者。他表示：“Tesla FSD Supervised 看得比我更清楚，它不會分心，也從不疲倦。我認為自己是一位好駕駛，但無法媲美這個系統的全方位視野。”這表明這項技術在協同駕駛者經驗和 Tesla 的不斷關注下能達到最佳效果。此外，德國汽車雜誌 Auto Bild 也測試了 FSD (Supervised) 系統，並對其印象深刻。
報導指出，由於 Elon Musk 已經計劃推出不需要方向盤或踏板的汽車，德國和歐洲必須避免再次成為落後的市場。FSD Supervised 仍然是一個駕駛輔助系統，而非完全自動駕駛。Auto Bild 指出，Tesla 的 360 度攝像頭套件、持續監測和強大的計算能力，標誌著從早期版本到現在的一次重大飛躍。該系統目前在美國、中國及其他幾個地區運行，正處於歐洲的批准流程中。Tesla 已在荷蘭申請豁免，計劃最早於 2026 年 2 月通過免費軟件更新推出這一功能。
Tesl在柏林的展示與其在中國和美國的能力相似，這些地區的競爭對手已推出了無手操作或城市導航系統。然而，由於歐洲的認證環境更加嚴格，Tesla 目前正全力推動 FSD Supervised 在該地區的批准。隨著 Tesla 在技術創新上的不斷發展，FSD Supervised 系統的推出將進一步提升其在駕駛輔助領域的影響力。這不僅標誌著 Tesla 在自動駕駛技術上的進步，也可能引領整個汽車行業向更安全、更智能的未來邁進，提升其在全球市場的競爭優勢。
Tesla 的創新將持續驅動行業變革，為消費者和市場帶來更多的正面影響。
