Tesla FSD (Supervised) v14.1 的最新表現引發熱烈討論

在最近一次使用 Tesla 的全自動駕駛系統（FSD）v14.1 的經歷中，這項技術引發了廣泛的網絡反應。我在週二晚上獲得了 FSD v14.1 的訪問權限，並在週三開始使用，立刻感受到與 v13.2.9 的進步。

在這次行駛中，我駕駛著我的 Model Y，途經美國賓夕法尼亞州的 Dallastown，準備左轉到 Pleasant Avenue。那個交叉口通常擁擠，對於大型卡車和某些拖車來說十分狹窄。我在接近交叉口時，燈號是綠色的讓行燈，並且在我到達時，之前的綠色箭頭燈已經變成了綠色讓行燈。迎面而來的交通燈是綠色的。我的 Model Y 進入了交叉口，燈號變成了黃燈，然後是紅燈。

廣告 廣告

大多數人，包括我自己，可能會在燈號變紅後繼續左轉，因為車輛已經進入了交叉口。然而，使用 FSD v14.1 的 Tesla 卻選擇了後退到「紅燈停車處」的標線，這是因為與迎面交通的轉彎空間相對狹窄。這一行為引起了社交媒體上大量的討論。

如我所提到的，我可能會選擇左轉，但我相信 Tesla 沒有察覺到左側的交通，因此它判斷左轉的風險高於後退的風險。從當燈號變為黃燈和紅燈的截圖中可以看出，Tesla 的駕駛可視化系統對於左側的交通並沒有任何信息。這或許是為什麼它選擇了後退的原因。

對於這一行為，人們的看法各不相同。有些人認為 Tesla 能夠自動後退以避免潛在危險，這是一項了不起的能力；而另一些人則認為在進入交叉口後應完成轉彎，而不是後退。根據賓夕法尼亞州的法律，這一行為似乎並不違法，因為在我的駕駛經驗中，進入交叉口後選擇後退或通過的車輛都不會受到處罰。FSD 似乎只是選擇了它認為更安全的選項。

這次的經歷不僅展示了 Tesla 在自動駕駛技術上的進步，也引發了對行車安全和法律的討論。隨著 Tesla 不斷推進其自動駕駛技術，未來的交通環境可能會因此變得更加安全和高效。Tesla 的創新不僅能提升駕駛體驗，還有潛力影響整個市場，推動自動駕駛技術的普及和發展。

推薦閱讀