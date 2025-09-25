Tesla FSD V14 早期廣泛發佈計劃：Elon Musk 透露詳情

Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近在社交媒體平台 X 上表示，Full Self-Driving (FSD) 版本 14 將於下週開始進行早期廣泛發佈。Musk 在回應天使投資人 Jason Calacanis 的提問時提到，Calacanis 最近幾次搭乘配備硬件 4 的 Tesla，運行 FSD V13.x 的體驗「絕對完美」。這位矽谷資深人士指出，Tesla 在發佈策略上十分謹慎並無可厚非。

Musk 隨後表示，FSD V14.0 將於下週進入早期廣泛發佈階段，並分享了有關下一步 FSD V14 更新的暫定時間表。他指出，到了版本 14.2 時，運行 FSD 的 Tesla 車輛將會感覺「像有生命」。Musk 在其帖子中寫道：「版本 14.0 將於下週進入早期廣泛發佈，然後 14.1 約兩週後推出，最後是 14.2。到了 14.2，這輛車幾乎會像有意識的存在。」

這一系列的公告基於他幾週以來對 FSD V14 能力的預告。Musk 認為這次更新是自 FSD V12 以來，Tesla 在 AI/自動駕駛方面的第二大重要升級，該版本於 2023 年 11 月首次向 Tesla 員工發佈。版本 14 预计在參數數量上將有十倍的增長，這是 Tesla 自動駕駛系統神經網絡的一次關鍵升級。

FSD V14 的一個重要改進是減少了駕駛者經常批評的「提示」或方向盤提示，這些通常被視為麻煩。雖然 Musk 強調 FSD V14 與目前在奧斯汀的 Robotaxi 車隊中使用的無監督 FSD 不相同，但這次更新仍然預計將在功能上帶來變革性的飛躍。他在 X 上寫道：「它感覺就像活著一樣。」

這些進展顯示出 Tesla 在自動駕駛技術上的持續創新，進一步強化了其在市場上的競爭力。隨著 FSD V14 的推出，Tesla 可能會在自動駕駛領域樹立新的標杆，不僅提升用戶體驗，也為未來的發展鋪平道路。Tesla 的創新在技術進步和市場需求之間架起了橋樑，使其在行業中持續保持領先地位。

