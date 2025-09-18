Tesla Full Self-Driving 使用體驗三週回顧

Tesla 的全自動駕駛系統（Full Self-Driving，簡稱 FSD）是目前市場上最強大和完善的半自動駕駛輔助系統之一。在擁有這輛車的三周內，我大約用這個系統行駛了半數的里程，總體感受讓我既驚艷又覺得還有改進的空間。當然，如果它是完美的，那麼我們就可以在睡覺、滑手機或在車內看電影時，任由它駕駛了。FSD 在許多方面表現出色，並且在我載過的每一位乘客面前都留下了深刻的印象。然而，有些明顯的痛點和需要改進的情況，還有我認為它在某些方面還有很長的路要走。無論如何，這些是我注意到的事情，根據不同的地點或交通情況，或許會有不同的觀點。

在使用 Tesla Model Y 的兩周內，FSD 的表現有好有壞。以下是我對這個系統的一些感受與評價。

功能 表現 高速駕駛 表現良好，無需重大干預 駕駛風格 適合周圍交通，算是較為積極 自動雨刷 需要改進，速度不穩定 識別標誌 對某些標誌反應不佳

**高速駕駛的表現**

在高速公路上，我尚未遇到過需要重大干預的情況。我曾駕駛過像賓夕法尼亞州的 Rt. 30 這樣的簡單高速公路，也曾在馬里蘭州的 I-695 這樣擁擠的四車道上行駛。Tesla 的 FSD 在所有這些情況下的表現都相當出色。通常，我會使用 FSD 的「急行」設置，根據行駛情況和目的地的不同，調整 25% 到 40% 的偏移。有時候，我希望快一點，有時候則願意慢慢享受駕駛的樂趣。「急行」的駕駛風格與周圍交通相似，而「標準」設置則像是八十歲老人在趕往賓果遊戲。

**減輕駕駛壓力**

前幾天，由於失眠，我凌晨三點決定起床，去超充站買早餐和咖啡。在這段旅程中，我讓 FSD 自動駕駛，這樣我可以享受美麗的日出，而不必將全部注意力放在周圍的交通上。這次經歷讓我覺得像是在乘坐一位非常小心的 Uber 司機的車，感覺非常愉快。

**學習與改進**

幾週前，我遇到一個「除了右轉」的停牌。第一次 FSD 遇到這種情況時，它雖然是要右轉，但卻停了下來。經過與 Tesla 提交的反饋後，當車輛再次遇到相同的轉彎時，能夠正確且安全地通過停牌，這一進步讓我感到欣慰。

**需要改進的地方**

自動雨刷在速度上總是給我帶來困擾，經常太快或太慢，從未有過合適的中間值。此外，FSD 對某些交通標誌的識別也存在問題，例如「紅燈停車」標誌。有時，它會直接駛過這些標誌，這讓我不得不猛踩剎車。

儘管有一些不足之處，但整體而言，我對 FSD 的表現感到滿意，並將在三個月試用期結束後繼續訂閱。在不久的將來，我會購買一台攝像頭，錄製 FSD 的視頻，並分享我的駕駛經驗。

Tesla 的不斷創新正推動著自動駕駛技術的進步，這不僅提升了駕駛的安全性，也為未來的出行方式帶來了深遠的影響。隨著 FSD 功能的不斷完善，以及對用戶反饋的重視，Tesla 將在自動駕駛市場中繼續保持領先地位，展現出巨大的增長潛力。

