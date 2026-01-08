Tesla Full Self-Driving 免費試用結束，選擇訂閱每月 $99 續用服務

在擁有 Tesla 的四個月期間，我有幸免費體驗 Tesla 的全自動駕駛系統，這段時間不需要支付任何費用，享受到市場上最好的半自動駕駛套件。今天，我的免費試用期終於結束，我面臨兩個選擇：要麼暫時不使用，直到覺得真的需要它，要麼訂閱，每月支付 $99 / 約 HK$ 772，繼續體驗乘客運輸的未來。我選擇了後者，原因如下。Tesla 全自動駕駛系統減輕了駕駛壓力在駕駛中，有一些情況我並不喜歡，我相信大家都會有一些希望避免的情境。

雖然我駕駛了 15 年，但我並不喜歡在城市裡開車；尤其是在前往巴爾的摩的 I-695 上行駛，我對平行停車更是深感厭惡。這三種情況我都曾經面對過，最近幾週也都經歷過。然而，如果可以避開這些情況，我一定會這麼做，而 Tesla 的全自動駕駛系統正好幫我解決了這些問題。Tesla 全自動駕駛系統消除了單調乏味我經常在冬季開車前往我的母校賓夕法尼亞州立大學，因為我已經是摔跤的季票持有者 16 年了。

從我家到州立學院的行程超過兩個小時，總距離超過 100 英里，而絕大部分的路程都非常無聊，因為我在 Rt 322 上行駛，這是一條筆直的路，沿途的自然風景雖然美麗，但卻讓人感到無趣。在這段行程中，我很樂意讓車輛自動駕駛，特別是考慮到通常交通非常少，大部分時間都在高速公路上。這段單調的旅程，我更希望能享受窗外的山景。雖然我仍然保持警覺，但讓車輛來控制轉彎和速度，讓這段駕駛變得更加愉快。Tesla 全自動駕駛系統簡化了導航

除了經常行駛的本地路線，我也非常享受全自動駕駛系統在前往新地點時的導航能力，這樣我就不需要不斷查看導航。坦白說，我對導航系統有一些小疑慮，特別是在路線選擇上，起步後無法選擇特定路線。例如，它為我提供了一條非常有趣的路徑去往當地的超充站，這是當地人不會考慮的路徑。但有很多時候我會去新的地方，對如何到達並不確定，這時導航系統就派上用場了。讓車輛自動導航，無疑是一種奢侈。毫無疑問，當我的全自動駕駛試用期結束時，我會選擇訂閱。這對我來說簡直是自然而然的選擇。

我非常清楚全自動駕駛系統並不完美，但對我而言，這無疑是我 Tesla 中最好的功能。它給我的駕駛體驗帶來了巨大的價值，這也是我考慮訂閱的主要原因。全自動駕駛系統讓駕駛變得更加輕鬆愉快，顯示了 Tesla 在創新與市場競爭中的巨大潛力，無疑將對未來的運輸方式產生深遠的影響。

