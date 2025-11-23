Tesla Full Self-Driving 在南韓正式上線

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
Tesla 的全自動駕駛系統（Full Self-Driving，簡稱 FSD）今日正式在南韓啟用，這是該系統在全球推出的第七個國家。早前，南韓的 Tesla 車主報告指他們的車輛已開始接收這項技術，版本為 v14.1.4，雖然這不是目前在其他國家可用的最新版本，但仍是 Tesla 最近推出的更新之一。
國家
FSD 啟用時間
美國
早期
波多黎各
早期
加拿大
早期
中國
早期
墨西哥
早期
澳洲
約三個月前
新西蘭
約三個月前
南韓
今日
這項擴展標誌著 Tesla 在全球推廣全自動駕駛系統的重要突破，繼美國、波多黎各、加拿大、中國、墨西哥、澳洲及新西蘭後，南韓成為第七個啟用 FSD 的國家。Tesla 最近在澳洲和新西蘭推出 FSD 約三個月，該公司的全球擴張計畫顯示出其雄心壯志。然而，Tesla 目前面臨的最大挑戰是歐洲的監管機構，這些機構的繁瑣程序阻礙了 Tesla 在歐洲推出半自動駕駛系統的進程。
最近，Tesla 表示，透過荷蘭的監管機構，似乎找到了一條可行的途徑，這些機構願意與 Tesla 合作，促進 FSD 在歐洲的推出。Tesla 在內部測試中表示，已在 17 個歐洲國家安全駕駛逾 100 萬公里，未來將與荷蘭的批准機構 RDW 合作，以獲得該功能的豁免。儘管擴張至歐洲將是 Tesla 面臨的最大挑戰，但這也可能帶來重大的成果和優勢。Tesla 希望能在明年初於歐洲推出 FSD，而此次在南韓的擴張無疑是 Tesla 在自動駕駛技術方面的一次重要勝利。
隨著 Tesla 持續推進全自動駕駛的發展，Elon Musk 也在不斷強調技術的潛力及未來可能的進展。未來幾個月，Tesla 將專注於在美國推進完全自動運營，並與州政府機構合作，計劃在德克薩斯州、加州及最近的亞利桑那州推出 Robotaxi。Tesla 的創新不僅推動了自身的成長潛力，還可能對整個自動駕駛市場帶來正面的影響，進一步改變人們的出行方式。
