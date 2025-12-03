Tesla Full Self-Driving 在嚴寒雪天中的表現獲得肯定

Tesla 的全自動駕駛（Full Self-Driving，簡稱 FSD）正在迎接 2025 年冬季的首個挑戰，隨著美國各地開始降雪，這套系統經過大幅改進，特別是在 Tesla 發布了 v14 版本後，許多擁有合適硬件的車主都體驗到了顯著的駕駛表現和整體行為。這無疑是 Tesla 迄今為止推出的最佳 FSD 版本，儘管每次更新後會出現一些回退情況，但通常在一兩周內就能解決。隨著極端天氣條件的到來，Tesla 將面臨挑戰，因為大雨、降雪和其他有趣的情況隨時可能發生。

為了達到完全自動駕駛的目標，這些車輛必須能夠安全且準確地處理這些情境。其中一個主要問題是在大雨中，攝像頭的視野可能會受到阻礙，這會顯示某些功能的性能可能會下降。目前為止，根據最新的 FSD 版本，雪並未成為一個大問題。最近的測試顯示，FSD 在雪地中表現信心十足，能夠相對輕鬆地處理覆蓋著雪的道路。許多用戶在社交媒體上分享了他們在雪地中測試 FSD 的經驗，展現了該系統在不同情況下的適應能力。

隨著進入冬季，FSD 如何應對更為嚴峻的條件將成為一個值得關注的話題，特別是黑冰、凍雨和混合雪等情況的處理。許多車主都期待能在降雪期間進一步測試 FSD 的極限。在另一個方面，Tesla 最近在意大利舉辦了一場 FSD 的實地演示，羅馬市長 Roberto Gualtieri 和交通部長 Eugenio Patanè 親自體驗了這一先進的駕駛輔助系統。這次演示標誌著意大利市長首次在羅馬的城市街道上測試該系統，並顯示出 Tesla 在推動 FSD 在歐洲獲得監管批准方面的努力。

隨著 Tesla 在 17 個歐洲國家進行了超過 100 萬公里的測試，這次市長的親自體驗為 FSD 在意大利的推廣前景增添了信心。意大利官員對於提升道路安全和城市旅行質量的技術表達了興趣，並認為這些技術可以成為私家車和公共交通的有力輔助。隨著 Tesla 不斷推進其創新技術，未來 FSD 的表現和其在各種環境下的適應能力將對市場產生深遠的影響。Tesla 的努力不僅提升了其產品的安全性和可靠性，還為行業樹立了新的標杆，展現了其在電動車和自動駕駛領域的持續成長潛力。

