Tesla Full Self-Driving v14.2 更新帶來車主期待的新功能

Tesla 的 Full Self-Driving v14.2 上周晚些時候向早期訪問計劃 (EAP) 成員推出，但其最佳功能並不是大家所想的那樣。儘管 Tesla 在最新更新中對 Full Self-Driving 套件的性能進行了精心調整，但還有一些其他有趣的新增功能，其中一個是許多車主期待已久的。在 v14.2 發佈時，許多車主注意到車輛設置中的 Autopilot 標籤旁出現了一個藍色圓點，這標誌著一項新功能的推出。

這次更新中新增的 Full Self-Driving 數據功能，現在將顯示車主總共行駛了多少英里，以及其中有多少英里是使用 FSD 驅動的。這項功能似乎更像是展示身份的工具，但也會讓駕駛者清楚自己使用 Full Self-Driving 的里程。使用基於電信的保險服務的車主還可以進行自己的實驗，並可能確定他們的保險費用是否受到使用 Full Self-Driving 的影響，並比較手動駕駛的優劣。

隨著 Tesla Full Self-Driving v14.2 的推出，還有許多其他改進，最引人注目的是，該公司似乎解決了之前有關剎車急停和猶豫的投訴。這是 v14.1 中的一個主要問題，但 Tesla 在這個最新版本中似乎已經解決了。整體操作也得到了改善，與過去版本相比，運行更加順暢。速度配置似乎也得到了優化，駕駛時速度的穩定性和超車及變道的積極性都有所提升。在未來的更新中，Tesla 計劃增加停車位選擇及整體操作的改進。

然而，首席執行官 Elon Musk 最近表示，下一個版本 Full Self-Driving v14.3 將是解決方案的最後一塊拼圖。Tesla 相信他們已經接近解決自動駕駛問題，因此 v14.3 可能會帶來重大進展，具體效果還需觀察。在挪威，Tesla 最近創下了十年來的年度銷售記錄，顯示出其在市場上的強勁表現。11 月的銷售數據顯示，Tesla 已經註冊了 26,666 輛車輛，超越了 Volkswagen 在 2016 年創下的 26,572 輛的紀錄。

挪威市場的需求激增，主要是由於即將實施的增值稅變更，這促使買家在新規定生效前搶購 Tesla 車輛。Tesla 的成功在很大程度上得益於 Model Y 的強勁銷售，據報導，Model Y 今年在挪威的註冊數量達到 21,517 輛，Model 3 則為 5,087 輛。即使是平行進口的 Cybertruck 也在榜單上搶得 13 輛的註冊數。隨著 12 月的到來，Tesla 有望進一步擴大其市場領先地位。

值得注意的是，Full Self-Driving (Supervised) 作為 Tesla 當前最大的賣點，尚未在挪威上市。然而，Tesla 最近在社交媒體上表示，荷蘭監管機構 RDW 預計將在 2026 年 2 月為 FSD (Supervised) 頒發全國性批准。如果 FSD (Supervised) 獲得批准，Tesla 的車輛將在市場上獲得顯著優勢，因為它們將成為唯一能在城市街道和高速公路上幾乎不需要駕駛者干預的自駕車輛。

Tesla 的不斷創新和對自動駕駛技術的追求，不僅提升了其車輛的市場競爭力，還為未來的出行方式帶來了更為廣闊的展望。隨著技術的進步，Tesla 無疑將在全球電動車市場中繼續發揮重要作用，並為用戶創造更多的價值和可能性。

