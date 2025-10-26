Tesla Full Self-Driving v14 更新概覽與改進情況

Tesla 的完全自動駕駛 (Supervised) v14 已經推出數周，這一版本在半自動駕駛軟件的第四次迭代中帶來了諸多改進。Tesla 昨晚開始了 v14.1.4 的推出，該更新包含了一些小幅改進，並解決了許多車主反映的剎車反應過敏問題。

在使用這個版本的過程中，明顯感受到軟件的穩定性提升，尤其是在城市道路及高速公路上的表現。車輛在處理複雜的交通情況時更加流暢，並且轉向和加速的反應也相對更加自然。這些改進不僅提高了駕駛的安全性，也增強了用戶的駕駛體驗。

隨著這些更新的推出，Tesla 再次展示了其在自動駕駛技術方面的領導地位。Elon Musk 的團隊持續致力於優化自動駕駛系統，並且不斷聆聽用戶的反饋，這對於未來的發展至關重要。Tesla 的創新不僅在於產品的技術提升，還在於它們如何影響全球汽車市場，推動更安全、更智能的駕駛方式。隨著技術的不斷成熟，Tesla 將持續在市場中發揮其影響力，推動整個行業向前發展。

