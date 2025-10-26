尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
Tesla Full Self-Driving v14 更新概覽與改進情況
Tesla 的完全自動駕駛 (Supervised) v14 已經推出數周，這一版本在半自動駕駛軟件的第四次迭代中帶來了諸多改進。Tesla 昨晚開始了 v14.1.4 的推出，該更新包含了一些小幅改進，並解決了許多車主反映的剎車反應過敏問題。
在使用這個版本的過程中，明顯感受到軟件的穩定性提升，尤其是在城市道路及高速公路上的表現。車輛在處理複雜的交通情況時更加流暢，並且轉向和加速的反應也相對更加自然。這些改進不僅提高了駕駛的安全性，也增強了用戶的駕駛體驗。
隨著這些更新的推出，Tesla 再次展示了其在自動駕駛技術方面的領導地位。Elon Musk 的團隊持續致力於優化自動駕駛系統，並且不斷聆聽用戶的反饋，這對於未來的發展至關重要。Tesla 的創新不僅在於產品的技術提升，還在於它們如何影響全球汽車市場，推動更安全、更智能的駕駛方式。隨著技術的不斷成熟，Tesla 將持續在市場中發揮其影響力，推動整個行業向前發展。
推薦閱讀
其他人也在看
Tesla 調整服務政策，訂閱用戶將受益
根據最新消息，如果用戶訂閱了 Tesla 的 Full Self-Driving 或 Premium Conn […]TechRitual ・ 14 小時前
歐盟擴大 Type-C 統一規範 2028 年起所有電源設備須全面採用
歐盟 2028 年起全面實施所有外部電源統一採用 Type-C 接口。屆時設備都必須配備可拆卸電源線，並須標示最大輸出功率。Post76 ・ 5 小時前
Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽
Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽TechRitual ・ 17 小時前
車Cam直擊：長青公路拖頭貨物疑過闊 撞爆城巴玻璃釀3傷
【on.cc東網專訊】青衣發生交通意外。今日（26日）凌晨零時許，一輛城巴沿長青公路往屯門方向行駛，至長青隧道出口路段時，與鄰線一輛拖頭相撞，巴士上層有玻璃爆裂，3名男乘客(29至32歲)分別遭玻璃濺傷手部及報稱腰痛，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。據了解，拖頭運送on.cc 東網 ・ 1 天前
美酒佳餚市民把握最後一夜飲酒吃美食 檔主稱生意理想(張曼琳報道)
【Now新聞台】美酒佳餚巡禮最後一日，不少市民把握機會入場，有檔主稱生意理想。 暮色降臨，入夜後的中環海濱，音樂、碰杯聲交織，氣氛越夜越高漲。不少人把握最後機會，手持酒杯流連於不同攤位來盡興喝一杯。Shawn：「挺好玩的，很多酒可以喝。很多元素，很多東西可以吃、很多酒飲，以及很多鷄尾酒。」美酒佳餚巡禮今年首次延長開放時間至午夜12時，大人未玩夠，她就一早填飽肚睡著了，爸爸只能小酌過下癮。李先生：「想著未來過，就帶她來體驗一下，已經遲了，不應該最後一天過來，應該早幾天過來，應該留下小朋友，自己來飲多一杯。」現場共有300個攤位，有檔主指今年本地客人及外國遊客都較往年多，生意亦更理想。檔主Janice：「我們也很開心見到年輕的一群來到，也有不同國籍。今年銷情理想，周末時間對比起前段早一兩日，其實有雙位數字增長，所以我們都很滿意。」檔主Nick：「來我們店舖的人都是本地人比較多，都有一些遊客，例如韓國，我們有見到幾個。今年都可以，因為我們第一次在角落，位置不錯，在大街上，所以有些不同。」除了美酒和美食，亦有面部彩繪體驗活動，讓一眾酒客提前感受萬聖節氣氛。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
貝森特：中國將延後一年實施稀土規則、購買美國大豆、TikTok細節敲定
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（26 日）表示，他預計中國將在未來數年恢復大規模採購美國大豆，並在馬來西亞舉行為期兩天的美中貿易談判後，決定將擴大稀土出口許可制度的實施延後一年，之後再重新檢視。鉅亨網 ・ 12 小時前
上水石澳道俱現山火 直升機投擲水彈灌救
【on.cc東網專訊】上水發生山火。今午（26日）12時30分，馬適路石湖新村對開山坡突然起火冒出濃煙，消防接報到場撲救。據悉，現場有2條分別長30米和50米的火線。政府飛行服務隊派出直升機，飛臨火場上空投擲水彈協助灌救，事件中並無傷亡報告。on.cc 東網 ・ 1 天前
南開大學研究團隊在電池穩定性測試中達到 9,000 小時新里程碑
南開大學研究團隊在電池穩定性測試中達到 9,000 小時新里程碑TechRitual ・ 20 小時前
HUAWEI Watch Ultimate 2 將推出國內限定配色!
華為繼全球發表 Watch Ultimate 2 後，近日再傳出正為國內市場秘密打造專屬「紫曜」配色版本。這款採用皇家紫色調的特別版，有機會隨Mate 80 系列於 11 月正式亮相！Mobile Magazine ・ 9 小時前
AI 與人臉識別的法律挑戰
這是《The Stepback》，一份每週新聞通訊，深入探討科技界的一個重要故事。若想了解 AI 的法律困境， […]TechRitual ・ 20 小時前
Tesla 錄影捕捉奧克拉荷馬州小型飛機墜毀事件
一架 Tesla 在奧克拉荷馬州的高速公路上拍攝到了一段令人震驚的視頻，畫面中一架小型飛機飛越當地的一條道路， […]TechRitual ・ 1 天前
Nothing Phone 3a Lite 現身 Geekbench，規格及歐洲售價與發售日期曝光
Nothing Phone (3a) 系列包括兩款智能手機——Nothing Phone (3a) 和 Not […]TechRitual ・ 1 天前
本田汽車(HMC.US)9月全球產量按年增長3.8%
本田汽車(HMC.US)(7267.JP)公布，2025年9月全球汽車產量按年增長3.8%，至310,275輛，其中本田中國市場產量為63,366輛，按年增長25.7%。(hc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 18 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 5 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？
一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 11 小時前