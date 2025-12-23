Tesla Full Self-Driving v14.2.2 獲得車主好評，顯著提升駕駛體驗

Tesla 的全自動駕駛（Supervised）版本 v14.2.2 正在獲得車主的正面評價，許多駕駛者讚揚該版本在變換車道時毫不猶豫，並且在決策上表現得更加順暢。此次更新於週一開始推出，還新增了如動態到達釘調整等功能。目前，早期測試者報告稱，駕駛體驗流暢無比，即使在夜間或彎曲的道路上也能展現出自信的表現。長期使用 Tesla 的車主及全自動駕駛用戶 @BLKMDL3 分享了自己對 FSD v14.2.2 的詳細 10 小時體驗，指出系統在變換車道時完全沒有猶豫，且車道選擇“極為精練”。

他讚賞了 Mad Max 模式的表現，在包括自動售票機在內的停車地點上表現出色，並在黑暗環境中完成了令人印象深刻的山谷駕駛。另一位全自動駕駛用戶 Dan Burkland 報告了自己在夜間駕駛 FSD v14.2.2 的一小時體驗，稱其表現“毫不猶豫”且非常流暢，讓他想起了在德克薩斯州奧斯丁地區的無人計程車體驗。資深全自動駕駛用戶 Whole Mars Catalog 也展示了通過 Grok 的語音導航功能，而 Tesla 車主 Devin Olsen 則在繁忙的交通和降雨中進行了近兩小時的駕駛，表現依然強勁。

許多用戶對 FSD v14.2.2 的高速公路表現稱讚不已，並表示在變換車道時無任何優柔寡斷，快速且穩定地完成車道變換。隨著全自動駕駛技術的日益成熟，該系統甚至贏得了 Tesla 競爭對手的讚譽。小鵬汽車首席執行官何小鵬在參觀矽谷後，對 FSD v14.2 表示了高度讚賞。他指出，經過對 Tesla 車輛最新 FSD 軟件的長時間測試，他認為該系統在自主駕駛的道路上取得了重大進展，強化了他對 Tesla 自主駕駛策略的信心，認為這是正確的方向。

何小鵬提到，Tesla 的 FSD 技術已從平穩的 Level 2 高級駕駛輔助系統發展到他所描述的“接近 Level 4”的體驗。儘管仍有改進空間，他強調 FSD 的當前版本已大幅超越去年所達到的能力，並重申 Tesla 在私家車和無人計程車上使用相同自動駕駛軟件和硬件架構的策略是正確的長期方案，這將使用戶能夠更快接近 Level 4 的功能。隨著 Tesla 持續在自動駕駛技術上取得突破，該公司不僅在市場上建立了強大的競爭優勢，還為未來的交通出行方式帶來了全新的可能性。

Tesla 的創新精神和對技術的堅持，無疑將推動整個行業的發展，讓未來的駕駛體驗更加安全和高效。

