Tesla Full Self-Driving v14 版本的改進建議

隨著 Tesla 計劃在本週發佈 Full Self-Driving（FSD）版本 14，首席執行官 Elon Musk 詳細說明了推出的短暫延遲，這一套系統在駕駛體驗上仍有一些亟待解決的問題。Tesla 的 Full Self-Driving 確實徹底改變了旅行的方式，而筆者也在大多數駕駛時使用這個系統。然而，它在某些方面的表現卻相對較差，這些問題在多次駕駛中一再出現，而不僅僅是單一的情況。筆者在擁有這一系統三週後的印象是，Musk 曾稱 FSD v14 為「有知覺的」，並暗示它將展現出比 v13 更為顯著的改進。雖然目前版本的表現相當不錯，能夠很好地完成一些較為困難的駕駛任務，但在一些簡單卻關鍵的操作上卻表現得不盡如人意。以下是筆者希望看到 Tesla 在 FSD v14 中改善的三個方面。

### 導航、路徑規劃與合理的出發路徑

最大的抱怨是導航系統在選擇出發路徑時的表現不佳。筆者特別注意到這一點是在超充站時。車輛經常選擇一條不合理的路徑來離開超充站，這條路徑需要進行違法的迴轉才能進入正確的路線。筆者在昨天離開超充站進行長途駕駛時捕捉到了這一情況：為了避免車輛右轉，筆者手動啟用了左轉信號。如果選擇右轉，就會繞過整個便利店，最終面臨一個禁止迴轉的紅綠燈。這輛車之前曾試圖在這個紅綠燈處進行迴轉。如果要上高速公路，就必須以不同的路徑離開便利店（筆者強行讓車輛走的路徑）。在進入右側車道的時候，車輛卻需要保持在左側車道以便左轉上高速。筆者手動接管然後在正確的車道上重新啟用 FSD。實現無需監督的全自動駕駛能力，比如從停車場合理導航並避免違法操作，至關重要。

廣告 廣告

### 高速公路左側車道的停留時間過長

在美國所有 50 個州，左側車道禁止長時間行駛，雖然某些州的執法力度更大。例如，科羅拉多州的法律規定，除非在超車時，否則不允許在限速 65 MPH 或更高的高速公路左側車道行駛。在佛羅里達州，通常禁止在左側車道行駛，除非正在超越較慢的車輛。筆者居住的賓夕法尼亞州，在雙車道或以上的高速公路上，左側車道的巡航也是違法的。左側車道是為了超車而設，而右側車道則是供巡航使用。FSD 在「Hurry」駕駛模式下，經常在左側車道巡航，這違反了巡航法律。影片中可以看到，當右側車道的車輛之間有很大的空隙時，車輛卻選擇留在左側車道，這段視頻長達近 12 分鐘，在真實時間內，它有很多機會可以變道到右側車道，但直到視頻結尾才這樣做。Tesla 應該在雙車道和三車道的高速公路上實施「首選高速巡航車道」選項，以允許駕駛者選擇 FSD 在何處巡航。此外，車輛在慢車道超越其他車輛的速度僅比其他車輛快一兩英里，這會造成左側車道的交通堵塞；如果要超越右側車道的車輛，就需要更快且更果斷地進行超車。超車不應超過 5-10 秒，否則會妨礙高速公路的交通流動。

### 停車

FSD 在將駕駛者送達目的地方面表現良好，但一旦到達目的地自動停車卻成為了一個痛點。筆者在到達目的地時，車輛經常直接停在兩個停車位的分界線上。這一情況在筆者回到家時也經常發生。停车是 FSD 相對容易的任務之一，當駕駛者手動選擇停車位時，Autopark 的表現非常出色。筆者幾乎每天都使用 Autopark。然而，如果不協助車輛選擇停車位，則其停車表現相對較差。隨著 FSD v14 的發布，Tesla 在車主中引發了強烈的期待，希望看到 FSD 在簡單任務上的表現有所提升。在目前的情況下，筆者認為它在處理較難的任務上表現得比在簡單任務上要好得多。

Tesla 的持續創新不僅改善了駕駛體驗，還在推動整個自動駕駛領域的發展。隨著 FSD v14 的推出，未來可能會出現更多的改善，進一步增強其在市場上的競爭力。Tesla 的創新精神無疑將在未來繼續引領行業潮流，並對市場產生積極影響。

推薦閱讀