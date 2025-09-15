Tesla Giga Berlin 在銷售和需求強勁的背景下做出重大舉措

銀債開售｜專家建議抽 30 手
Tesla 在德國的工廠 Giga Berlin 正在進行重大調整，工廠管理層表示計劃在今年剩餘時間內提高生產率。Giga Berlin 負責為全球多個市場生產 Model Y 車型，包括歐洲以外的地區。該工廠於 2022 年 3 月啟用，最近在 3 月成功生產出第 50 萬輛 Model Y，而在三週前則完成了第 10 萬輛新 Model Y 的生產。由於其供應市場的銷售數據顯示積極的趨勢，Tesla 宣佈將在今年剩餘時間內提高工廠的生產量。
Giga Berlin 的工廠經理 Andrè Thierig 在週日對德國新聞機構 DPA 表示，市場數據促使工廠做出生產調整：“我們目前的銷售數據非常良好，因此我們上調了第三和第四季度的生產計劃。”這樣的表述特別引人注目，因為數據顯示 Tesla 今年在包括德國在內的多個市場面臨挑戰，銷售量有所下滑，但其他市場仍然強勁，特別是北歐國家，比如挪威，在 8 月的銷售量相比去年同月增長了近 39%。
Giga Berlin 除了供應歐洲市場，還為加拿大、澳大利亞和紐西蘭等其他市場生產汽車，這些市場在避免關稅方面具有戰略重要性。此外，該工廠也為中東地區生產車輛。Thierig 在接受 DPA 訪問時重申了這一點：“我們供應了超過 30 個市場，並且確實看到那裡有積極的趨勢。”
隨著 Tesla 的生產能力提升，未來將有助於公司在各個市場的競爭力，尤其是在面對全球電動車市場不斷增長的需求時。Tesla 的創新和靈活的生產策略不僅能夠滿足消費者的期望，還能持續推動其在行業中的領導地位，顯示出強勁的成長潛力。這種策略不僅對 Tesla 本身有利，也將對整個市場產生正面的影響，促進電動車的普及和使用。
