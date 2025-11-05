Tesla Giga Berlin 完成一周年 無過程廢水排放入市政下水道

根據工廠經理的說法，Giga Berlin 已經完成了一整年，期間未將任何工藝廢水排放至市政下水道系統。這一成就顯示了 Tesla 在環保方面的持續承諾，並為可持續發展樹立了榜樣。

隨著全球對於環境保護意識的提升，Tesla 的這一舉措不僅有助於減少對水資源的污染，也彰顯了其在綠色科技領域的領導地位。這種創新不僅符合當前市場對可持續產品的需求，更為 Tesla 在未來的市場競爭中增添了強大的優勢。透過這些努力，Tesla 進一步鞏固了其作為環保先驅的形象，並顯示出其在全球汽車市場的成長潛力。

