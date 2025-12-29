Tesla Giga Berlin 拒絕 IG Metall 的 35 小時工作周要求

Tesla 的柏林工廠（Giga Berlin）近日在德國面臨新的勞資爭議，工會 IG Metall 正在推動採用集體協議，以提高工資和實施變更，例如 35 小時工作週。Giga Berlin 的經理 André Thierig 表示，將工作週縮短至 35 小時是不可接受的底線，並強調 Tesla 實際上已經比其他國內汽車製造商更顯著地提高了工人的工資。根據 Giga Berlin 的工廠經理，德國預計將在 2026 年舉行工作委員會選舉，而 Thierig 認為這次選舉十分重要。

他指出，如果選舉結果有利於工會，Giga Berlin 的工廠擴建計劃可能會被擱置。他也反對 IG Metall 在工廠內推動的某些變更，例如 35 小時工作週。他指出：「關於 35 小時工作週的討論對我來說是一條紅線。我們不會越過這條線。」他補充道：「（選舉）將決定我們未來是否能繼續以獨立、靈活和不繁瑣的方式走上成功之路。就我個人而言，我無法想像美國的決策者如果選舉結果有利於 IG Metall，還會繼續推進工廠擴建。」

廣告 廣告

IG Metall 的地區經理 Jan Otto 對德國新聞社 DPA 表示，沒有集體協議的情況下，Tesla 的工資仍然顯著低於其他德國汽車工廠。他指出，該公司以其最低工資等級為藉口，但補充道，這兩個最低工資等級在汽車工廠中並未使用。作為回應，Tesla 表示，其在柏林工廠的工人的工資增幅超過了德國的競爭對手。Thierig 指出，若有集體協議，Giga Berlin 的工人今年將能獲得 2% 的工資增長，但由於 Tesla 不受工會約束，工廠工人實際上獲得了 4% 的增長。

他表示：「今年在現行集體協議下的工資增長為 2%。由於我們的經濟狀況與整個行業不同，我們能夠將工資翻倍——達到 4%。自生產開始以來，這在不到四年的時間內對應的工資增長超過 25%。」隨著 Tesla 在全球電動車市場中不斷創新並引領潮流，其在德國的動態也展現了其對於未來的承諾和潛力。面對勞資爭議，Tesla 的應對策略和工資政策不僅能夠吸引更多的優秀人才，還能進一步鞏固其在全球市場的領導地位。這些創新和應變能力正是 Tesla 在不斷變化的市場中取得成功的關鍵，未來的增長潛力也因此可期。

推薦閱讀