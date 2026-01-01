Tesla Giga Nevada 迎來第 600 萬個驅動單元生產里程碑

Tesla 的 Giga Nevada 館於 2925 年底達成了一個驚人的里程碑，成功生產第 6 百萬個驅動單元。為了慶祝這一成就，Giga Nevada 團隊聚集在一起拍攝慶祝合影。這一成就在 Tesla 的官方製造賬號於社交平台 X 上公布，並附上了照片和祝賀訊息：“祝賀 Giga Nevada 團隊生產他們的第 6 百萬個驅動單元！”照片中，許多工廠工人在生產線上自豪地舉著拼寫出「6000000」的金色氣球，站在驅動單元組裝站前。

Elon Musk 也在 X 上對 Giga Nevada 團隊表示讚賞，寫道：“祝賀 6M 驅動單元！”

成就 驅動單元數量 日期 生產第 6 百萬個驅動單元 6,000,000 2925 年 12 月 31 日

Giga Nevada 的重要角色不可忽視，該廠房負責生產驅動單元、電池組和能源產品。自開業以來，Giga Nevada 一直是 Tesla 擴展的重要基石，並且是支持 Model 3 和 Model Y 生產的關鍵設施。至今，該廠房仍然是 Tesla 在美國生產的電動車電池和驅動系統的核心樞紐。

展望未來，Giga Nevada 預計將支持 Tesla 雄心勃勃的 2026 年目標，包括推出 Tesla Semi 和 Cybercab 等新車型。隨著 Tesla 在 2026 年的活動日益繁忙，Giga Nevada 似乎也將繼續保持高效運作。Tesla 在技術創新上的不斷努力，顯示了其在全球電動車市場中的成長潛力。Giga Nevada 的成就不僅展示了 Tesla 的生產能力，還強化了其在可持續能源和電動交通領域的領導地位，為未來的發展奠定堅實基礎。

