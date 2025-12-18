Tesla Insurance 新增佛羅里達州業務

Tesla 保險正式擴展至美國的新州，這是自 2019 年推出以來的第十三個州。Tesla 確認其內部保險計劃已正式進入佛羅里達州，僅在公司提交更新私家車保險計劃的兩個月後。早在 2022 年，Tesla 曾嘗試在該州推出保險計劃，但未能實現。隨後，Tesla 在 10 月中旬重新提交了相關文件，這實際上是為了本月的推出鋪平道路。BREAKING: Tesla 保險在佛羅里達州正式啟動。這是超過三年來首個獲得 Tesla 保險的新州。

至此，Tesla 保險在美國已經可以在 13 個州使用（以下地圖顯示所有州）。佛羅里達州的 Tesla 保險使用了… pic.twitter.com/bDwh1IV6gD— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) 2025 年 12 月 17 日Tesla 的內部保險計劃首次於 2019 年底推出，提供了一種新的保險方式，潛在地比傳統保險便宜，並能緩解人們對索賠的許多問題，因為公司可以自行評估和修理損壞。

自推出以來，它已擴展到多個州，但佛羅里達州為 Tesla 帶來了特別的挑戰，因為該州的保險環境獨特，高保險費用由於頻繁的自然災害、擁擠的交通以及無過失系統所致。佛羅里達州司機的年平均保險費用約為 $4,000 / 約 HK$ 31,200，遠高於全國平均水平。Tesla 的保險計劃可能會對此造成衝擊，特別是對於電動車愛好者。該州不斷增長的電動車採用率，加上激勵措施和基礎設施的發展，與 Tesla 的生態系統完美契合。

此外，修車的方式也更多樣化，包括針對電動車的電池損壞全面保障和道路救援等功能，能夠解決車主常見的痛點。然而，仍然存在一些挑戰。佛羅里達州易受颶風影響，這使得 Tesla 在災難期間如何處理索賠的問題變得更加複雜。展望未來，Tesla 擴展其保險計劃顯示出公司希望繼續垂直整合其服務的雄心，包括對其車輛的保障。減少對第三方保險公司的依賴，不僅使公司的汽車部門運作更加簡單，也使客戶受益。Tesla 在保險領域的創新不僅能夠改變佛羅里達州的保險市場，還可能成為其他州的參考模式。

隨著 Tesla 進一步整合其生態系統，這樣的發展無疑會對市場產生深遠的正面影響。

