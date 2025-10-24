《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
Tesla Mad Max 模式獲得監管機構關注
Tesla 的 Mad Max 模式首次引起了監管機構的關注，因為美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 要求提供有關其速度設定的更多信息。幾週前，Tesla 正式推出了這一被稱為 Mad Max 的全自動駕駛（監控）模式，該模式的速度設定超過了先前的 Hurry 模式。
Mad Max 模式的推出旨在提升駕駛體驗，使駕駛者能夠在一定的安全範圍內享受更高的速度和反應能力。這種模式的設計理念在於強調駕駛的刺激感，並且在特定情況下能夠更加靈活地應對路面變化。
目前，NHTSA 對於這一模式的速度設定表示關注，要求 Tesla 提供更多細節，以確保 Mad Max 模式不會對公眾安全構成威脅。這一舉措顯示了監管機構對於新技術的謹慎態度，尤其是在與駕駛安全息息相關的領域。
隨著全自動駕駛技術的進步，Tesla 不斷探索新模式以提升用戶體驗，這不僅讓駕駛者能夠享受到更個性化的駕駛方式，還為市場帶來了新的競爭動力。Tesla 的創新無疑在推動行業向前發展，並有助於提升整體交通系統的效率與安全性。
