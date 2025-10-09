Tesla Model S 入選《TIME》最佳發明名單

Tesla 的旗艦轎車 Model S 最近正式被《TIME》雜誌評選為 2000 年代最佳發明之一，與其兄弟型號 Model 3 一同上榜，後者在 2017 年也獲得此榮譽。Model S 被認為是過去一世紀汽車工業中最重要的發展之一。正如福特的 Model T 在當時的馬車交通中開創了汽車文化，成為首款成功開發並市場化的內燃機車輛，Model S 進一步推進了電動車的革命。雖然它不是首款電動車，但 Tesla 的 Model S 確實是讓電動車進入大眾視野的車型。2012 年，《TIME》認可 Model S 是一項能真正改變汽車行業的技術，該雜誌指出：“這款電動四門轎車的外形像 Jaguar，單次充電可行駛 265 英里（約 426 公里），相當於每加侖 89 英里（約 2.6 升/100 公里）的效率，並具備從 GPS 導航到調整懸掛的觸控控制。” 回顧來看，《TIME》的評價是正確的，Tesla 的 Model S 在其推出時確實是一項驚人的創新，與 2008 年的原創 Roadster 一同被視為首批將電動化推向主流的電動車。

如《TIME》今年所述，Model S “證明了電動車的顛覆性經驗”，並為汽車行業及 Tesla 本身帶來了真正的催化劑。Model S 不僅為未來的車型籌集資金，還 paved the way 為 Model 3 和 Model Y 的開發，這兩款車以更為可接受的價格進入大眾市場。

目前 Model S 在 Tesla 銷售中佔比非常小。公司在季度報告中將 Model S 與 Model X 和 Cybertruck 一同列出。去年，這一組合共售出 85,133 輛，與 2024 年交付的 178.9 萬輛汽車相比，佔比微乎其微。今年 Model S 和 Model X 的情況似乎有所變化，Tesla 預告了對這兩款車型的改進，但所謂的“刷新”實際上非常平淡，只包含了些微的變更。Lucid 的首席執行官對 Model S 提出質疑：“12 年來沒有任何變化。”

看來 Tesla 似乎在考慮對這兩款車的未來進行調整，雖然尚未正式宣佈停產，但公司似乎將會認真考慮各種可能的選項。Tesla 首席執行官 Elon Musk 幾年前曾表示，這兩款車的生產主要是出於“情感原因”。然而，Tesla 的創新不僅改變了電動車市場的格局，也為未來的發展奠定了基礎，顯示出其在行業中的持續成長潛力及正面影響。

