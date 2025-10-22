專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
Tesla Model S 及 Model X 在歐洲回歸更新版
Tesla 最近對其全新 Model S 和 Model X 進行了重要更新，這些變更不僅限於外觀，還涵蓋了車輛內部及底盤的多個方面，為用戶提供了更佳的駕駛體驗。
在內部設計方面，新款 Model S 和 Model X 採用了更現代化的界面，配備了更大尺寸的觸控螢幕，提升了操作的便利性和直觀性。此外，這些車型的座椅及內飾材料也經過重新設計，旨在增加乘客的舒適感。
底盤方面，Tesla 進一步提升了汽車的操控性能和穩定性。新款車型的懸掛系統經過優化，能夠更好地吸收路面不平，讓駕駛者在各種路況下都能享受平穩的駕駛體驗。
在動力系統方面，這兩款車型的電池續航能力顯著提高，使得駕駛者在長途旅行時不必過於擔心充電問題。據悉，Model S 和 Model X 現在的續航里程可達到 405 英里（約 652 公里），這對於電動車市場來說是一個不小的進步。
這些更新展示了 Tesla 在推動技術創新方面的決心。不斷提升的內部設計、底盤性能及動力系統，不僅讓消費者獲得更好的駕駛感受，也進一步鞏固了 Tesla 在電動車市場的領導地位。隨著這些創新技術的引入，Tesla 將持續增強其市場影響力，並為未來的成長奠定堅實的基礎。
Tesla 第三季 2025 年業績報告：創紀錄的交付量與能源儲存銷售
Tesla 在 2025 年第三季度交付了創紀錄的 497,099 輛汽車，並且實現了有史以來最高的能源儲存銷 […]TechRitual ・ 1 小時前
Amazon優惠｜Arlo Pro 5S 安全攝影機半價勁減！2K 全景+彩色夜視
家中安全絕對不能將就！想讓自己外出時更安心，只需花點小工夫，Arlo Pro 5S 安全攝影機擁有2K 全景畫質，無論白天還是黑夜，彩色夜視技術都能清晰捕捉每一個細節，自然守護力滿分。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
美國海軍將為 USS Utah 潛艇舉行命名儀式
美國海軍將為 USS Utah 潛艇舉行命名儀式TechRitual ・ 54 分鐘前
Tesla 在美國調整租賃條件以刺激短期需求
Tesla 最近在美國的租賃條款上做出了驚人的調整，以刺激短期需求，因為第四季即將到來。這項舉措在租賃價格上顯 […]TechRitual ・ 22 小時前
Tesla 董事會主席支持 Elon Musk 薪酬計劃，批評代理顧問
隨著 Tesla 即將舉行 2025 年度股東大會，股東們將對多項重要提案進行投票。這次會議將成為 Tesla […]TechRitual ・ 1 小時前
40種隔空操作，用手指當滑鼠，這才是指環的應有表現
文章來源：Qooah.com 一款名為 Prolo Ring 的智能戒指在眾籌平台 Kickstarter 正式亮相，憑借「微手勢操控」設計，將手指變為可移動的「滑鼠」，為多裝置交互帶來新體驗。 這款戒指看似普通，實則暗藏科技。它採用陽極氧化鋁材質打造機身，重量僅約 5 克，佩戴時幾乎無負重感。機身內部集成 6 軸動作傳感器與觸控板，用戶只需滑動拇指就能移動裝置遊標，通過點擊、長按等簡單操作，即可完成電腦、手機或平板上的基礎指令。 Pro 版本更是解鎖了進階功能。用戶可通過專屬 APP 自定義手勢與宏編輯，將超過 40 種空中手勢映射為特定指令。揮手即可切換 PPT 幻燈片，旋轉手指能瀏覽圖片，操作邏輯類似早期 Google Soli 手勢控制，無需接觸屏幕就能完成交互。 它通過藍牙與裝置快速配對，無需安裝驅動，開箱即可使用，且兼容 PC、智能手機、平板等多種裝置及操作系統。續航方面，單次充電可滿足 8 小時日常使用，標準版與 Pro 版配備的充電盒，能將總續航延長至 30 天，同時無需訂閱費用，一次購買即可終身使用。 目前，Prolo Ring 眾籌已開啓，基礎版定價 99 美元，帶Qooah.com ・ 1 天前
傳中國逆向工程光刻機失敗，拆解後無法還原被迫求助 ASML
美國地緣政治專家 Brandon Weichert 日前在 The National Interest 撰文稱，有中國團隊嘗試以逆向工程的方式複製 ASML 的舊款 DUV 光刻機。但其在拆解後無法還原，導致機器損壞，最終不得不向原廠求助。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Tesla 在微博分享 Giga 上海 的獨特畫面，釋出 Model Y L 交付預告
近日，電動車製造商 Tesla 在中國社交媒體平台微博上分享了一段視頻。該視頻展示了 Tesla 在電動汽車技 […]TechRitual ・ 1 天前
【MOS BURGER】 吉列八爪魚漢堡回饋價$19起（即日起至優惠結束）
MOS BURGER為慶祝19週年，推出限定吉列八爪魚漢堡回饋價$19優惠，吉列八爪魚漢堡有啖啖彈牙八爪魚粒的吉列海鮮餅，再加入辛辣醬及芥末醬，非常惹味！產品數量有限，售完即止。YAHOO著數 ・ 10 小時前
【話題】至少做一件離譜的事 Taco Bell 50K 邊跑超馬邊食爆卡快餐食物
筆者不少轉移居美加的朋友，回港探親時都分享當地連鎖快餐店 Taco Bell 如何別具風味、菜式如何獨特，最近一位來丹佛的朋友更分享當地人喜愛 Taco Bell 的程度，更以快餐店的所在地為賽事規劃...運動筆記 ・ 2 小時前
百度(09888.HK)蘿蔔快跑擬於瑞士推出自動駕駛出行服務AmiGo
百度集團-SW(09888.HK)(BIDU.US)自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑宣布，與瑞士公共交通營運商瑞士郵政旗下郵政巴士(PostBus)達成戰略合作，將在瑞士推出自動駕駛出行服務「AmiGo」。 蘿蔔快跑預期將於今年12月在瑞士東部的聖加侖州、外阿彭策爾州和內阿彭策爾州開展車隊測試，最晚於2027年第一季實現常規化及完全無人駕駛營運，屆時乘客可通過手機應用程式預約車輛，享受最多可容納四人的專車或拼車服務。 百度智能駕駛事業群歐洲及中東地區總經理張亮表示，期望通過與PostBus的緊密合作，通過補充現有公共交通網絡，提升瑞士的智能出行水平。蘿蔔快跑在其第六代無人車(RT6)的基礎上，為AmiGo定制了車型，新車型採用可拆卸方向盤設計，可容納四名乘客，預期能為未來全面無人化營運作準備。 截至目前，蘿蔔快跑已進入香港、迪拜、阿布扎比等全球16個城市，累計提供超過1,400萬次服務，安全行駛里程超過2億公里。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
嵐圖首推豪華旗艦SUV車型 下月正式上市
東風(00489.HK)旗下新能源汽車品牌嵐圖汽車宣布，旗下首款大六座旗艦SUV嵐圖泰山將於11月正式上市。新車已於上月26日開啟預訂。 據內媒引述業內人士透露，預測售價漲至50萬元人民幣。新車定位「50萬級豪華市場」，標誌著以嵐圖為代表的「新能源國家隊」首次推出豪華旗艦車型。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
京東(09618.HK)新車採用與特斯拉Cybertruck同源技術
京東-SW(09618.HK)(JD.US)在新車預約頁面更新「京東新車」車身製造工藝及性能數據顯示，該車採用高強度籠式結構，高強度鋼佔比超過70%，引入與特斯拉(TSLA.US)Cybertruck同源的一體式熱成型雙門環技術，並配新國標機械式半隱藏安全門把手。 性能方面，車輛整備質量比同級車型重300公斤，輪距寬45毫米，胎寬增10毫米，麋鹿測試成績每小時高於75公里。(ta/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
比亞迪方程豹兩款車型煥新及加推上市 售價26.98萬人幣起
比亞迪(01211.HK)(002594.SZ)旗下方程豹汽車宣布，豹5及豹8兩款新車上市。其中，豹5長續航版煥新上市後，售價介乎26.98萬元人民幣(下同)至32.98萬元；豹8大五座版加推上市後，售價介乎37.98萬元至40.78萬元。豹5乾崑版及豹8全系將升級華為乾崑智駕ADS 4，實現從類人駕駛到超人駕駛的重大升級。 動能方面，豹5長續航版搭載1.5T發動機+雙電機組合，綜合功率達505kW，百公里加速4.8秒。配備CTC2.0底盤電池一體化技術，CLTC純電續航210公里，綜合油耗低至每百公里5.88升。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
特斯拉(TSLA.US)因電池缺陷在美國召回12,963輛汽車
美國國家公路交通安全管理局周三表示，由於特斯拉(TSLA.US)電池組組件存在缺陷，可能導致動力突然喪失，因此將在美國召回12,963輛汽車。 監管機構指出，部分2025年Model 3和2026年Model Y車輛存在此問題，可能導致駕駛者無法加速，從而增加碰撞風險。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
郭富城老婆方媛誕第3胎 親自駕車接BB出院 ： 小公主終於到家 ！
郭富城的第三個小朋友出世！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
網上熱話｜HR公開求職者電郵耻笑 涉事公司：正進行調查
有人事部職員昨日（21日）在社交平台公開一名求職者的電郵截圖，並批評該求職者：「你不如唔好搵工啦」，引發網民非議，甚至向該人事部職員的公司投訴。 涉事人事部職員在社交平台上嘲笑求職者並直言，「你不如唔好搵工啦」。該人事部職員不滿該求職者另約面試日期，又表示，「我就唔知阿姐會點覆，不過你咁大牌，真係幾fun，重要就am730 ・ 5 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 11 小時前