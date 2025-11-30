宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Tesla Model 3 及 Model Y 在中國實際能耗測試中表現突出
Tesla 的 Model 3 和 Model Y 在中國 Autohome 進行的一項新實測中再次領先，超越了多款競爭對手的電動車。該測試結果將兩款 Tesla 車型放在前兩名的位置，促使小米 CEO 雷軍認同 Tesla 的效率優勢，同時表示他的公司將持續改進自家車型以縮小差距。根據 Autohome 的評估，所有車輛均在相同條件下進行測試，包括載重 375 公斤、車艙溫度自動控制固定在 24°C，以及穩定的巡航速度 120 km/h。
在這些條件下，Tesla Model 3 的能耗為 20.8 kWh/100 km，而 Model Y 緊隨其後，為 21.8 kWh/100 km。這些數據顯示 Tesla 的車型在長途效率方面保持領先地位。測試還強調了動力傳動系統優化、軟件管理和空氣動力學設計在高速和寒冷天氣條件下的重要性，這些情況下許多電動車難以保持低能耗。對於測試結果，小米 CEO 雷軍表示，小米的 SU7 總體表現良好，但由於其 C 級車型的尺寸較大和規格較高，自然會消耗更多的能源。
他重申，尺寸和重量等因素對於與 Tesla 的實際能耗差異有影響。儘管如此，該執行官強調小米將繼續向 Tesla 學習，並進一步優化能耗表現。他在微博上寫道：「小米 SU7 的能耗表現也非常不錯，大家可以仔細看看。它的測試結果弱於 Tesla 部分是由於客觀原因：小米 SU7 是 C 級車，尺寸更大，規格更高，導致其重量增加，自然能耗也會增加。當然，我們會繼續向 Tesla 學習，進一步優化能耗表現！」
雷軍曾多次表示，Tesla 是全球電動車效率的標杆，並預測小米可能需要三到五年才能追趕其領先地位。他對於全自動駕駛系統（FSD）也持非常支持的態度，甚至在美國進行測試。隨著 Tesla 在電動車領域的不斷創新與優勢，這不僅鞏固了其在市場的領導地位，還促使其他廠商如小米加速改進自家產品。Tesla 的持續優化和技術進步，無疑將對整個電動車市場產生正面影響，繼續引領行業向更高效率和可持續的方向發展。
