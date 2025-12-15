Tesla Model 3 另一款型號在中國銷售一空，交付日期推遲至 2026 年 2 月

另一款 Tesla Model 3 的變體在中國似乎已經售罄，預計交貨日期為 2026 年 2 月，這對於這款全電動轎車來說是個好兆頭，因為它在面對像小米 SU7 和其跨界 SUV 兄弟 Model Y 等更實惠的競爭對手時，仍然保持著可觀的銷售量。Model 3 Long Range Rear Wheel Drive（LR RWD）目前的交貨排隊也顯示為 2026 年 2 月。

根據 Tesla 中國的訂購頁面，新的 Model 3 LR RWD 訂單的預計交貨日期為 2026 年 2 月，售價為人民幣 259,500（約 $36,810 / 約 HK$ 286,000），在 Tesla 中國的四個變體中價格排名第二。這一動作與 Model 3 Performance 的交貨時間相似，後者仍然是這款車型中最昂貴的選擇，這是根據 CNEV Post 的報導得出的。

目前其餘兩個 Model 3 變體的預計交貨日期保持不變，基礎的 RWD 版本起價為人民幣 235,500（約 $30,125 / 約 HK$ 234,975），而 LR AWD 變體的價格為人民幣 285,500（約 $36,500 / 約 HK$ 284,700），這兩款車型的預計交貨時間都顯示為 4-6 週。Tesla 中國方面則繼續列出有庫存的 Model 3 車輛，並積極鼓勵買家選擇庫存單位，以便在年底前交貨。在中國，Model Y 的交貨時間也延長至 2026 年。

所有定制的 Model Y 變體現在的預計交貨日期均顯示為 2026 年 2 月，唯獨入門級版本仍顯示為 2026 年 1 月。自 11 月以來，Tesla 一直在呼籲客戶優先購買庫存車輛，這一措施旨在最大化年底的交貨量。對於中國買家來說，交貨時間至關重要，因為即將出現的政府激勵措施變化將影響消費者的購車成本。中國新能源汽車購買稅的豁免政策將在 2026 年縮減，這意味著明年交貨的客戶可能面臨較高的稅費，而那些能夠在年底前收到車輛的客戶則可享受較低的稅負。

根據中國乘用車協會的數據，Tesla 在 11 月的零售銷量為 73,145 輛，同比下降 0.47%。從 1 月到 11 月，Tesla 在中國的零售銷量總計為 531,855 輛，同比下降 7.37%。根據 Wedbush 分析師 Dan Ives 的預測，Tesla 在人工智慧（AI）推動下，2026 年將迎來“重大的一年”。在其最新的報告中，Ives 表示，Tesla 有望在 2026 年達到 3 萬億美元的市值，這在樂觀情況下是完全可行的。

他指出，隨著 Tesla 的自主駕駛和機器人技術逐漸接近商業化，該公司正進入一個關鍵時期。Ives 表示，Tesla 的市值在 2026 年將達到 2 萬億美元，這比目前水平高出約 33%，在樂觀預測下甚至可達到 3 萬億美元。最近在德克薩斯州奧斯汀進行的無人駕駛全自動駕駛測試為市場帶來了樂觀情緒。據報導，至少有兩輛 Tesla Model Y 在公共道路上行駛，並且沒有安全監控人員或其他乘客。CEO Elon Musk 隨後在社交媒體上確認了這一消息，表示“測試正在進行中，車內沒有乘客”。

儘管目前尚不清楚這些車輛是否由追車或遠程監控支持，Tesla 也尚未透露參與測試的車輛數量，但 Elon Musk 之前表示，計畫在三週內從車輛中移除安全監控人員。在這一系列發展中，Tesla 的創新和對市場的影響力持續增強，顯示出其在電動車和自動駕駛技術領域的強大潛力，為未來的增長奠定了堅實的基礎。

