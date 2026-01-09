Tesla Model 3 成為荷蘭 2025 年最暢銷的二手電動車

在2025年，Tesla Model 3 成為荷蘭最受歡迎的二手電動車，進一步鞏固了其在該國新車市場的主導地位。經過多年穩居荷蘭電動車銷售排行榜的頂端，Model 3 現在在該國的二手電動車市場中也大幅領先，因為創紀錄的二手車銷售推動了電動車的主流化。Model 3 的領先地位相當顯著。根據報導，荷蘭去年錄得超過 210 萬輛的二手車銷售，這是歷史最高水平。其中，大約 4.8%（約 102,000 輛）為電動車。在這個不斷增長的細分市場中，Tesla Model 3 明顯領先於競爭對手。

僅在 2025 年，便有 11,338 輛二手 Model 3 交易，這使得該車在全國二手電動車市場中佔有 11.1% 的份額。根據 Auto Week Netherlands 的報導，這意味著去年每售出十輛二手電動車中，就有一輛是 Tesla Model 3。其領先的幅度令人驚訝：Model 3 與第二名的 Volkswagen ID3 之間的差距超過 6,700 輛。相較之下，Volkswagen ID.3 排名第二，售出 4,595 輛，市場份額為 4.5%。

緊隨其後的是 Audi e-tron，以 4,236 輛的註冊量位居第三。根據 Auto Week Netherlands 的分析，相對較低的殘值可能提升了 e-tron 在二手市場的吸引力，儘管其原始價格較高。其他表現強勁的型號包括 Kia Niro、Tesla Model Y 和 Hyundai Kona，顯示出對於擁有可靠續航力的緊湊型和中型電動車的持續需求。然而，沒有其他型號能夠接近 Model 3 的規模或市場影響力。

在 Tesla 的創新策略推動下，Model 3 的成功不僅反映了消費者對電動車的需求增長，也顯示出 Tesla 在市場中的強大存在感。隨著二手電動車市場的進一步擴張，Tesla 的未來成長潛力無疑會在全球範圍內產生正面影響。Tesla 不斷創新和優化其產品，將持續引領電動車市場的潮流，並為推動可持續交通作出重要貢獻。

