精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Tesla Model 3 獲頒 2025 年新西蘭最佳乘用車獎
經過升級的 Tesla Model 3 在乘用車類別中贏得了 DRIVEN Car Guide AA Insurance 新西蘭 2025 年度最佳汽車獎，超越了所有傳統及電動競爭對手。評審讚揚了這款全電動轎車的駕駛動態、物超所值的電動車技術，以及今年九月在新西蘭推出的全自動駕駛（監督模式）的革命性補充。為何 Model 3 能夠奪冠？DRIVEN 承認他們來到「Highland」派對時有些遲到，因為更新後的轎車作為 2024 年型號在新西蘭發布，而新款 Model Y 隨即搶走了頭條。
然而，今年有兩個因素促使評審重新評估。首先，測試者們在體驗新款 Model Y 的過程中，重新認識到許多重大升級源於 Model 3，包括更平穩的駕駛感受、更安靜的車廂、通風座椅、後座觸控屏以及極簡的無檔桿內飾。其次，更重要的是，Tesla 在九月啟用了全自動駕駛（監督模式），使每一輛 Model 3 和 Model Y 瞬間成為新西蘭最先進的量產車。Model 3 在乘用車中獨樹一幟：駕駛體驗優良，並且在價格上提供了豐富的電動車技術。
型號
類型
價格 (USD)
價格 (HKD)
Model 3
對於新西蘭的消費者來說，全自動駕駛的推出改變了一切。該出版物稱入門級後驅版「駕駛體驗優良且物超所值」，但強調全自動駕駛將其提升至另一個層級。「毫無疑問，儘管名稱中有“監督”一詞，要求駕駛者隨時準備接管，但其實是自主駕駛，並且在一些意想不到的複雜情況下非常有能力。」報導指出。雖然 NZ$11,400 的全自動駕駛並不便宜，但 Tesla 也提供每月 $159 的訂閱計劃，讓用戶在不需要全額支付的情況下獲得這項技術。
這無疑是一個遊戲規則的改變，因為它使消費者能夠在不需支付巨額資金的情況下，使用公司的最先進系統。Tesla 的創新無疑在市場上引發了巨大的反響，無論是全自動駕駛技術的推進，還是其在不同市場中的獲獎表現，都顯示了其對未來的潛力和影響力。隨著 Tesla 不斷推出技術創新，未來的電動車市場將會更具競爭力，並朝著更智能的方向發展。
推薦閱讀
其他人也在看
平治純電GT四門轎跑宣傳片曝光，《F1》車手聯手F1，千匹性能有靈魂補充
文章來源：Qooah.com 汽車媒體 CarScoops 發佈博文表示，平治在拉斯維加斯大獎賽期間，為了提升純電 GT 四門轎跑的名氣，特意邀請荷里活巨星 畢·彼特 (Brad Pitt) 與平治 F1 車手 佐治·羅素（George Russell）一同拍攝新車宣傳片。 在此次活動中，平治帶來了一款帶有輕度偽裝的全新純電 GT 四門轎跑原型車。作為 AMG GT XX 概念車的量產版本，沿用了流暢動感的設計。定位對標保時捷 Taycan 和 Audi RS e-tron GT 等強勁的性能跑車。 平治為該車拍攝了一段由 彼特 和 羅素 共同出演的商業廣告，主要展示的是車輛卓越的性能實力。可以看到 羅素 駕駛著汽車在酒店的地下停車場進行了精彩的燒胎和漂移，隨後將車交給彼特。 AMG 純電 GT 四門轎跑基於 AMG.EA 平台打造，運用了鋁、鋼和輕質纖維復合材料多種材質，兼顧輕量化並滿足高強度需求。 動力方面，猜測量產版會採用概念車的配置，採用三台軸向磁通電機，綜合輸出馬力超過 1000 匹。 值得一提的是，平治為了彌補電動車缺失的燃油引擎聲浪，特意打造了一套能逼真模擬引擎聲的系統。Qooah.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜東鐵綫加密班次 途徑大埔等39條專營巴士路線需改道
【Now新聞台】運輸署表示，宏福苑附近實施特別交通安排，呼籲市民出行前留意最新交通消息，提早計劃行程，預留充裕交通時間。 其中，港鐵東鐵綫在早上繁忙時間額外增加一列東鐵綫列車，以加密相關路段班次，並在沙田、大埔墟和太和站加強人手協助乘客。另外，九巴及龍運等39條專營巴士路線受影響，包括途徑大埔公路元洲仔段近廣福邨一段，和廣宏街及完善路往大埔工業邨方向近宏福苑等路線。而運輸署預計，大埔公路、吐露港公路、粉嶺公路及大埔市中心道路交通可能會較繁忙，駕駛人士應避免駕車前往。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
Uber(UBER.US)夥文遠知行(00800.HK)阿布札比推無人駕駛服務
Uber(UBER.US)將在阿布札比部分地區開始使用文遠知行-W(00800.HK)的車輛提供無人駕駛服務，Uber稱，乘客在特定地點使用UberX或Uber Comfort服務時，可能會被匹配到無人駕駛汽車。 今年5月，Uber與文遠知行達成協議，將在未來數年於美國及中國以外的15個城市推出服務，當中包括最近在沙地阿拉伯首都利雅德啟動的配備安全司機的服務。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 58 分鐘前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序
大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。 另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原am730 ・ 7 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 23 小時前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 59 分鐘前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火期間，眾多市民自發出錢出力支援，甚至有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
【Aeon】Black Friday Sale 精選商品低至半價（28/11-02/12）
AEON Black Friday Sale 精選商品低至半價發售，有齊食品、飲品、服裝、家電等，另外限量福袋及福車發售！YAHOO著數 ・ 36 分鐘前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，棚架起火後迅速蔓延至多幢樓宇，火災造成多人死傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，全城揪心。直至今晨，仍有不少熱心市民與餐廳小店都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手，當中包括有好心人在社交平台上分享一間佐敦兩餸飯小店全力支援大埔的窩心經過。Yahoo Food ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
【Yahoo新聞報道】宏福苑發生五級大火，根據法團文件，宏福苑屋苑既屋苑綜合保險屬於中國太平承保財產全險(Property All Risks)，賠款總上限或是港幣20億元。根據宏福苑業主立案法團公開文件，2024年11月第7次全體委員會議記錄，及12月的第8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保，原因是中國太平是唯一有提供報價保險公司，其餘9間保險公司都沒有回覆或無意報價。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
劉嘉玲60大壽奢華宴曝光！梁朝偉「全程低調陪伴放閃」 宴席紅酒藏甜蜜巧思
劉嘉玲11月25日在香港半山豪宅舉辦60歲生日宴，丈夫梁朝偉以黑色棒球外套陪同現身，低調但始終相伴左右。現場以「時光致敬」為主題，從Labubu造型蛋糕到分子料理壽桃包，細節處處可見巧思。姊妹淘 ・ 19 小時前