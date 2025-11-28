Tesla Model 3 獲頒 2025 年新西蘭最佳乘用車獎

經過升級的 Tesla Model 3 在乘用車類別中贏得了 DRIVEN Car Guide AA Insurance 新西蘭 2025 年度最佳汽車獎，超越了所有傳統及電動競爭對手。評審讚揚了這款全電動轎車的駕駛動態、物超所值的電動車技術，以及今年九月在新西蘭推出的全自動駕駛（監督模式）的革命性補充。為何 Model 3 能夠奪冠？DRIVEN 承認他們來到「Highland」派對時有些遲到，因為更新後的轎車作為 2024 年型號在新西蘭發布，而新款 Model Y 隨即搶走了頭條。

然而，今年有兩個因素促使評審重新評估。首先，測試者們在體驗新款 Model Y 的過程中，重新認識到許多重大升級源於 Model 3，包括更平穩的駕駛感受、更安靜的車廂、通風座椅、後座觸控屏以及極簡的無檔桿內飾。其次，更重要的是，Tesla 在九月啟用了全自動駕駛（監督模式），使每一輛 Model 3 和 Model Y 瞬間成為新西蘭最先進的量產車。Model 3 在乘用車中獨樹一幟：駕駛體驗優良，並且在價格上提供了豐富的電動車技術。

對於新西蘭的消費者來說，全自動駕駛的推出改變了一切。該出版物稱入門級後驅版「駕駛體驗優良且物超所值」，但強調全自動駕駛將其提升至另一個層級。「毫無疑問，儘管名稱中有“監督”一詞，要求駕駛者隨時準備接管，但其實是自主駕駛，並且在一些意想不到的複雜情況下非常有能力。」報導指出。雖然 NZ$11,400 的全自動駕駛並不便宜，但 Tesla 也提供每月 $159 的訂閱計劃，讓用戶在不需要全額支付的情況下獲得這項技術。

這無疑是一個遊戲規則的改變，因為它使消費者能夠在不需支付巨額資金的情況下，使用公司的最先進系統。Tesla 的創新無疑在市場上引發了巨大的反響，無論是全自動駕駛技術的推進，還是其在不同市場中的獲獎表現，都顯示了其對未來的潛力和影響力。隨著 Tesla 不斷推出技術創新，未來的電動車市場將會更具競爭力，並朝著更智能的方向發展。

