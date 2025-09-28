Tesla Model S Plaid 與中國 1,500 馬力超跑在 Nurburgring 的較量結果分析

Tesla Model S Plaid 已經推出一段時間，現在它不再是全球最快的四門電動轎車，也不是最強大的。不過，根據汽車 YouTube 頻道 Carwow 最近的一段視頻，Model S Plaid 仍然能夠與一些更新、更強大的競爭對手一較高下。

來自中國的 Xiaomi SU7 Ultra 可謂一部怪獸。與 Model S Plaid 一樣，Xiaomi SU7 Ultra 配備了三個馬達，擁有 1,548 hp 的馬力和 1,770 Nm 的扭矩。它是全輪驅動，重量達到 2,360 kg。這款車的售價約為 £55,000（約 HK$ 429,000），在紐博格林的賽道上創下了驚人的 7:04.957，超越了之前由 Porsche Taycan Turbo GT 創下的紀錄。

廣告 廣告

在 Carwow 的測試中，Model S Plaid 似乎面臨著強勁的競爭。Model S Plaid 雖然擁有三個馬達，輸出 1,020 hp 和 1,420 Nm 的扭矩，但其重量較輕，只有 2,190 kg，儘管體型較大。然而，Carwow 的主持人指出，Model S Plaid 在紐博格林的紀錄是 7:25.231，與 Xiaomi SU7 Ultra 的紀錄相比，顯然較慢。

在 Carwow 的直線加速測試中，Tesla 的技術創新仍然難以被超越。兩輛車進行了九場比賽，較舊的 Model S Plaid 在多次比賽中實際上擊敗了新款、更強大的 Xiaomi SU7 Ultra。比賽中，Xiaomi SU7 Ultra 由於電池溫度達到功率限制而表現不佳，但 Model S Plaid 依然穩定發揮。

Model S Plaid 於 2020 年 9 月首次亮相，自那以後，像 Lucid Air Sapphire 和 Xiaomi SU7 Ultra 等車型相繼推出，超越了其規格。然而，就像 Model Y 最終成為相比 BYD Sealion 7 和 MG IM6 更佳的全能車一樣，Tesla 的調校和精煉使得單純的數據規格顯得不那麼具有變革性。

透過 Carwow 的 Model S Plaid 與 Xiaomi SU7 的直線加速比賽視頻，可以看到 Tesla 在不斷創新中所展現出的實力。Tesla 的技術和設計不僅提高了其產品的競爭力，也對整個電動車市場產生了深遠的影響。隨著市場對電動車的需求持續增長，Tesla 的創新能力無疑將帶來更大的成長潛力和更正面的市場影響力。

推薦閱讀