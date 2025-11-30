宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Tesla Model Y 仍然是中國最暢銷的高端電動車
根據 Yiche 數據，Tesla Model Y 在 2025 年 10 月前的 200,000 至 300,000 人民幣純電動汽車市場中，成為中國最暢銷的電動車型。這款高端 SUV 儘管面對激烈競爭，仍然超越了眾多對手，而 Model 3 也在市場上取得了可觀的成績。根據 Yiche 的 10 月報告，Model Y 以 312,331 輛的銷量名列 200,000 至 300,000 人民幣區間的電動車銷售榜首，成為中國該價格段的最佳銷售車型。
小米 SU7 緊隨其後，銷量為 234,521 輛，而 Model 3 以 146,379 輛的銷量位列第三。Model Y 的潛在最大競爭對手小米 YU7，目前以 80,855 輛的銷量排在第四位。在效率方面，Model 3 和 Model Y 最近在 Autohome 的最新實際能耗測試中名列前茅。在相同的 120 公里/小時巡航條件下，兩款車在 375 公斤的載重和固定 24 °C 的車艙溫度下表現出色。
Model 3 的能耗為 20.8 kWh/100 km，而 Model Y 的能耗為 21.8 kWh/100 km，這再次證明了 Tesla 在效率方面的領先地位。這一結果引起了小米 CEO 雷軍的注意，他公開承認了 Tesla 的優勢，並表示會對自家品牌的產品持續進行優化。雷軍在微博上提到：「小米 SU7 的能耗表現也非常好，值得仔細研究。其測試結果弱於 Tesla 部分原因是客觀因素：小米 SU7 是 C 級車，尺寸較大且規格更高，這使其重量增加，自然提高了能耗。
當然，我們會繼續向 Tesla 學習，進一步優化能耗表現！」Tesla 的創新不僅在電動車市場中佔據了重要地位，還為整個行業樹立了標杆。隨著 Model Y 和 Model 3 的強勁銷售以及在能效方面的卓越表現，Tesla 顯示了其在未來市場中持續增長的潛力，將引領更多企業朝向可持續發展的方向邁進。這不僅對消費者來說是好消息，也是推動全球電動車普及的重要一步。
