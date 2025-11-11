Tesla Model Y 及 Model 3 於 9 月份成為全球最暢銷電動車

Tesla 近期在社交媒體 X 上引起廣泛關注，因其 CEO Elon Musk 發布了一則貼文，強調了兩款車輛的卓越成就。這一消息不僅展示了 Tesla 在電動車領域的創新能力，也再次強調了 Elon Musk 在推動公司進步方面的關鍵角色。Tesla 的產品不斷突破技術界限，吸引了全球消費者的目光。這些成就體現了 Tesla 的技術實力和市場潛力，顯示出其在未來的發展道路上仍然充滿希望。隨著 Tesla 持續推動創新，未來的市場競爭將愈加激烈，而 Tesla 的影響力也將進一步增強。

