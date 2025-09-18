Tesla Model Y 可能透過 Panasonic 的新一代電池增加 90 英里續航力

Panasonic 正在開發一款新的高容量電動車電池，這款電池有可能為 Tesla Model Y 提供額外 90 英里（約 145 公里）的續航里程。這家日本公司是 Tesla 的主要電池供應商之一，正致力於一種無陽極設計，預計到 2027 年底將實現“世界領先”的容量水平。

根據路透社的報導，Panasonic 所追求的技術將在製造過程中消除陽極，這使得能夠為更多的活性陰極材料（如鎳、鈷和鋁）騰出空間。該公司預計，這樣可以在不擴大電池尺寸的情況下實現 25% 的容量增長。這意味著，若 Tesla 的 Model Y 裝備了與其當前電池組大小相匹配的電池，將有望增加約 145 公里（90 英里）的續航里程。同時，Panasonic 也可以使用更小、更輕的電池來達到 Model Y 當前的續航表現。Panasonic 還計劃減少對鎳的依賴，因為鎳仍然是成本相對較高的原材料。

在 Panasonic Energy 技術主管渡邊翔一郎的計劃發佈之前，一位高層主管向媒體預告了這一舉措。若成功實現這項突破，將進一步鞏固 Panasonic 作為 Tesla 最長期電池合作夥伴的地位，尤其在汽車製造商準備進入由 Cybercab 和 Optimus 等高產量產品推動的極大規模時。Elon Musk 曾表示，像 Optimus 這樣的產品將以非常高的規模生產，因此，對於公司的供應商來說，這可能是一個“全員出動”的情況。

雖然 Panasonic 尚未透露新電池的生產成本或其商業應用的擴展速度，但考慮到這家日本供應商長期以來與 Tesla 的合作關係，該公司在推動下一代電池創新方面的努力顯得尤為重要。隨著電動汽車市場的快速增長，Tesla 將能夠利用 Panasonic 的創新來提升其產品的競爭力，進一步鞏固其在電動汽車領域的領導地位，並為未來的發展提供強勁的動力。

