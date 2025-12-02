Tesla Model Y 在中國需求旺盛，2025 年供應量已售罄

Tesla Model Y 在中國的需求如火如荼，最新的交付日期顯示該公司已經售罄了 2025 年的全電動跨界 SUV 配額。過去兩年來，Model Y 一直是全球最受歡迎的車型，超越了如 Toyota RAV 4 等極受歡迎的車型。在中國，電動車市場的競爭相當激烈，競爭者數量遠超其他市場。然而，Tesla 對中國市場表現友好，推出了在其他地方無法獲得的 Model Y 配置。

Model Y 在中國的需求強勁，位列該國所有電動車的前 5 名，僅次於 BYD Seagull、五菱宏光 Mini EV 和吉利 Galaxy 星源。這三款車的價格均低於 Model Y。目前，Tesla 仍然面對 Model Y 的強勁需求，公司已將交付日期推遲至 2026 年初，這意味著該車型在 2025 年已經售罄。

廣告 廣告

車型 價格（美元） 價格（港元） Tesla Model Y $ 50,000 / 約 HK$ 390,000

根據報導，Tesla 在 11 月的中國製電動車銷售同比增長了 9.9%，這在面對激烈的競爭下顯示出該汽車製造商在未來仍有相當的潛力。雖然市場上對 Tesla 的全球表現存在不少疑問，但該公司似乎對各個市場的狀況有著良好的掌握，這得益於其車型、充電基礎設施和不斷擴展的全自動駕駛（FSD）套件。在美國，Tesla 在電動車註冊數量上保持著主導地位，並且在幾個歐洲國家中表現優異。隨著中國市場的需求強勁，觀察該公司在全球交付方面的年終表現將會十分引人注目。

Tesla 的創新與市場適應能力不僅使其在競爭激烈的環境中脫穎而出，還為全球電動車市場的未來增長鋪平了道路。隨著 Model Y 不斷推出新的配置和功能，Tesla 的發展潛力和對市場的正面影響將持續引領行業的變革。

推薦閱讀