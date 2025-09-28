Tesla Model Y 在歐洲的 500 英里測試表現超越競爭對手

BYD 在歐洲市場的勢頭相當強勁，主流媒體也不斷指出這家中國汽車製造商已經在該地區超越 Tesla。然而，儘管 BYD 今年在歐洲的銷量上升，而 Tesla 的註冊數量仍面臨挑戰，但像 Model Y 這樣的車輛在性能上是無可否認的。這一點在《What Car?》雜誌進行的 500 英里挑戰中得到了證實，結果顯示新款 Tesla Model Y 在效率、運行成本和可靠性上均優於 BYD Sealion 7 及幾乎能達到 400 KW 充電的 MG IM6。

在紙面上，BYD Sealion 7 和 MG IM6 提供了與 Model Y 競爭的突出性能。Sealion 7 擁有更高的預估續航力，而 IM6 則承諾提供更快的充電速度。但在實際條件下，Model Y 仍然表現出色。在 500 英里的測試中，BYD 幾乎未能到達充電站，抵達時的續航力低於顯示的預測，這一點在 CarUp 的報告中得到了證實。MG 的表現稍好，但其充電速度從未達到其承諾的近 400 kW 充電速度。相比之下，Tesla 的 Model Y 更精確地進行了能量計算，並順利抵達每個充電站。

在重要的充電時間方面，MG 從 25% 充電到 80% 的時間最快，為 17 分鐘，而 Tesla 和 BYD 的時間分別為 28 分鐘和 29 分鐘。然而，整體效率和成本卻呈現出不同的情況。Model Y 每 100 公里消耗 19.4 kWh，相較之下，MG 為 22.2，BYD 則為 23.9。在整個行程中，Tesla 的充電成本僅為 82 英鎊，遠低於 BYD 的 130 英鎊和 MG 的 119 英鎊。

《What Car?》雜誌的測試者總結道，儘管 BYD 銷售增長迅速，MG IM6 的充電速度令人印象深刻，但 Tesla 仍然是更具吸引力的實際選擇。Model Y 提供了穩定性、效率和通過超級充電網絡驗證的充電基礎設施。根據雜誌的主持人說，Model Y 還是三款測試車中擁有最低擁有成本的車型。

隨著 Tesla 在電動車市場的持續創新和優越表現，顯示出其在全球市場上的持續增長潛力和正面影響。Tesla 的技術和基礎設施不僅提升了用戶的駕駛體驗，還推動了整個行業朝向更高的效率與可持續發展邊界進發。

