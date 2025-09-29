Tesla Model Y 在瑞典二手市場銷售速度超越柴油車及其他電動車

在瑞典的道路上，電動車越來越普遍，但它們的銷售速度卻有很大的差異。根據 Blocket 為 CarUp 收集的新數據顯示，雖然平均的二手電動車銷售時間比柴油車要長，但 Tesla Model Y 在這方面卻顯示出顯著的不同。這款受歡迎的 SUV 平均僅需九天就能售出，這一速度超過了市場上任何柴油車型。

根據 Blocket 的統計，目前瑞典列出了近 18,500 輛二手電動車。平均而言，20 款最受歡迎的電動車需花費 22 天才能售出，這比柴油車多出約六天。然而，不同車型的銷售時間差異明顯。Mini Cooper Electric 和 Volkswagen ID.3 平均需約 11 天找到買家，而某些電動車如 EV6 則需長達 39 天才能售出。

Tesla Model Y 之所以能夠快速售出，主要歸功於其在二手市場上具吸引力的價格和高人氣。據報導，瑞典的二手 Tesla 價格近期又回升。Blocket 的汽車專家 Marcin Stepman 表示：「現在，實際上可以以與新車相同的價格購買兩輛低里程的二手 Model Y Long Range。」

然而，其他電動車的市場情況卻不如 Model Y 那麼樂觀。Kia EV6、BMW iX3 和 Nissan Leaf 等車型往往需要超過一個月的時間才能找到買家。Volvo C40 和 Cupra Born 的銷售時間通常在 24 至 26 天之間，而 Citroën e-C4 和 Tesla 自家的 Model 3（幾乎是 Model Y 的轎車版本）則需約 20 天才能售出。

這些數據凸顯了二手車買家之間需求的明顯差異。儘管對電動車的興趣正在增長，但需求並未均勻分佈於所有車型之上。Tesla Model Y 的表現強調了品牌力量和二手價格如何加速銷售週期，而需求較低的車型則面臨更長的上市時間。

這一切都反映出 Tesla 在電動車市場中的強大競爭力。隨著消費者對可持續交通工具的需求不斷增長，Tesla 的創新和品牌效應將繼續推動其在市場中的地位，並為未來的增長潛力奠定基礎。

