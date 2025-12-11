精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Tesla Model Y 推出大幅折扣以促進年終銷售
Tesla Model Y 的配置正在進行大幅折扣，並附加更多優惠，因為該公司正處於年終的銷售推進階段。Tesla 在美國的庫存中，對新款 Model Y 標準版提供高達 $1,500 / 約 HK$ 11,700 的折扣。此外，對 Model Y 的豪華版，Tesla 也提供高達 $2,000 / 約 HK$ 15,600 的優惠。還有一次免費升級的機會，例如選擇不同的車漆顏色或內飾顏色，無需額外收費。
Tesla 希望通過這些優惠來增強其在今年前三季度的相對強勁表現，該公司在前三季度交付了超過 1.2 百萬輛汽車，這一數字比去年同期下降了約 4%，因為去年同期的交付量超過 75,000 輛。然而，第三季度是公司歷史上最佳的季度表現，這一增長主要是由於 $7,500 的電動車稅收抵免在九月被取消，許多買家因此湧入 Tesla 展廳，抓住最後的優惠機會，促成了這一強勁的季度表現。在 2024 年，Tesla 首次在2020年代未能實現年度交付增長，交付量與 2023 年相比下降了 1%。
過去幾年，Tesla 的增長非常顯著，尤其是從 2020 年到 2021 年，交付增長達到 87%。預計今年將連續第二年經歷下滑，如果交付量能達到 1.65 百萬輛，根據 Grok 的預測，這一數字可能會下降約 8%。未來幾年，Tesla 可能會恢復年增長率，但重點正逐漸轉向自動駕駛技術，這對公司的估值至關重要。隨著人工智能技術的進一步成熟，Tesla 將把這些原則應用於其全自動駕駛計劃以及 Optimus 人形機器人項目。這些折扣將有助於鼓勵一些買家在年末之前做出購車決定。
此外，調整後的電動車稅收抵免規則，允許在 9 月 30 日截止日期後進行交付，結合這些折扣，將對銷售產生積極影響。Tesla 在自動駕駛領域的持續創新，無疑將為公司未來的增長潛力奠定基礎。隨著全自動駕駛技術的推進，Tesla 不僅能夠提升自身的市場競爭力，還將在電動車市場中繼續引領潮流，為未來汽車行業的變革帶來深遠影響。
