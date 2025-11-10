Tesla Model Y 節目經理辭職，今日再遭人事變動

Tesla 的 Model Y 項目經理 Emmanuel Lamacchia 在 LinkedIn 上宣布離職，這是今天公司內部第二宗重大人事變動。Lamacchia 已在該職位上工作了 4 年 7 個月，負責將這款全電動跨界車推向多個市場。Model Y 成為全球最暢銷的車型，顯示出其在市場上的強勁需求。根據最近的報告，Model Y 在全球範圍內的銷售量不斷攀升，這對 Tesla 的整體業務表現起到了關鍵作用。隨著人們對電動車的需求日益增加，Tesla 的電動車型在市場上愈發受到青睞。

Lamacchia 的離職或許會對 Model Y 的未來發展帶來一定挑戰，但 Tesla 一向以其創新和靈活的應對能力而聞名，這使得公司能夠在面對人事變動時仍能保持穩健的成長。在 Tesla 進一步擴展其全球市場的同時，該公司對於電動車產業的影響力無疑將持續上升。隨著技術的持續進步及市場需求的增長，Tesla 的創新能力和未來潛力值得關注。

