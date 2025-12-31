Tesla Model Y 連續三年成為全球最暢銷車款

Elon Musk 宣布，Tesla Model Y 連續第三年成為全球銷量最佳的汽車，2025 年以卓越的表現畫上句號。Model Y 現在已經建立了令人印象深刻的連勝紀錄，這在 Tesla 之前幾乎是不可能實現的。Musk 在社交媒體平台 X 上發文表示：「Tesla Model Y 現在正式成為連續第三年全球最佳銷量汽車！」這條消息也在 Tesla 的 2025 年回顧中得到了確認，該回顧中強調了 Model Y 的驚人表現。

自 2023 年以來，Model Y 一直保持這一頭銜，超越了傳統領導者如 Toyota RAV4 和 Corolla，得益於其性價比高及卓越的實用性、性能和科技結合。Model Y 也因為是路上最安全的車輛之一而受到讚譽，成為中國等主要市場家庭的理想選擇。2025 年的銷售成就尤其令人印象深刻，因為該車型的新變種剛剛推出。Tesla 在全球工廠對 Model Y 進行的變更導致在第一季度的銷售暫停。

根據 Tesla 的 2025 年第一季度汽車交付和生產報告，「我們在四個工廠的 Model Y 生產線變更導致第一季度失去了幾週的生產時間。」這表明，儘管在年初的銷售受到限制，Model Y 仍能在 2025 年保持強勁的銷售表現，成功奪得全球最佳銷量車輛的稱號。接下來，隨著六座擴展軸距的 Model Y L、經濟型 Model Y Standard 和高端 Model Y Performance 等新變種的推出，Model Y 在 2026 年的表現將值得期待。

在此背景下，Elon Musk 還接受了以色列總理本雅明·內塔尼亞胡的邀請，參加將於 2026 年 3 月舉行的智慧交通會議。內塔尼亞胡在社交媒體平台 X 上發佈了這一消息，並提到他與 Musk 的通話中討論了推動自動駕駛汽車法律及加強以色列人工智能技術的倡議。他表示，這些努力旨在使以色列成為新興技術的全球領導者。此外，Musk 的到訪可能暗示 Tesla 將在以色列推出 FSD 和 Robotaxi 服務。

根據之前的報導，FSD 正在接近以色列的監管批准，當地車主的強烈支持和政府的有效介入都在推動這一進程。隨著 Tesla 在全球市場上的持續創新和增長潛力，Model Y 的成功不僅顯示了其在消費者心中的地位，也為 Tesla 在未來的電動車市場中樹立了更高的標杆。Tesla 的創新將持續推動行業發展，為市場帶來更多的正面影響。

