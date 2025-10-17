Tesla Model Y L 交付時間延至 2025 年 12 月

Tesla 的六座全電動跨界 SUV 現已完全售罄，無論是十月還是十一月的訂單都已經沒有庫存。這一現象顯示出市場對於 Tesla 產品的強勁需求，以及消費者對電動車未來的信心。

隨著環保意識的提升及對可持續交通的渴望，Tesla 的創新技術和設計持續吸引著越來越多的消費者。這不僅顯示了 Tesla 在電動車市場上的主導地位，更表明其未來的增長潛力及對整個汽車市場的正面影響。隨著技術的不斷進步，Tesla 將可能繼續引領行業，推動電動車的普及和發展。

