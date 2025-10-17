天文台預告下周轉涼 若雨勢密可跌至 20 度
Tesla Model Y L 交付時間延至 2025 年 12 月
Tesla 的六座全電動跨界 SUV 現已完全售罄，無論是十月還是十一月的訂單都已經沒有庫存。這一現象顯示出市場對於 Tesla 產品的強勁需求，以及消費者對電動車未來的信心。
隨著環保意識的提升及對可持續交通的渴望，Tesla 的創新技術和設計持續吸引著越來越多的消費者。這不僅顯示了 Tesla 在電動車市場上的主導地位，更表明其未來的增長潛力及對整個汽車市場的正面影響。隨著技術的不斷進步，Tesla 將可能繼續引領行業，推動電動車的普及和發展。
宣萱與雪兒重遇掀《尋秦記》回憶殺 與莫可欣齊剪綵 網民關注雪兒走樣：差點認不出來
55歲TVB視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正在熱播，她近日飛到新加坡聖淘沙為好友的新店剪綵，期間與50歲藝人鄭雪兒（Michelle）重遇Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
小儀離商台 《早霸王》月底壽終正寢 梁嘉琪同步離開 森美：完成歷史任務
效力商台30年嘅阮小儀上周宣布將於10月底離職，而小儀同森美、梁嘉琪主持，開播16年嘅《早霸王》，亦喺今日宣布隨住小儀離開而完結，加入節目3年多嘅梁嘉琪亦會暫時唔做電台。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
郭富城喜獲三胎！熊黛林「高EQ婉拒祝福」獲讚 前任的體面是劃清界限
10月15日，45歲的熊黛林出席公開活動時，被港媒追問是否恭喜舊愛郭富城即將迎來第三胎，她微笑回應：「很難不注意到新聞，所以我知道。已經很多人恭喜他了，所以就不用了。」語氣平和從容，隨即將話題轉向45歲生日與雙胞胎女兒的生活日常，巧妙結束提問。這段應對方式引發討論，不少網友稱讚她展現出成熟與界限感。姊妹淘 ・ 1 天前
長榮航空 34 歲空姐抱病執勤離世 火化當日被催交請假證明 管理層鞠躬道歉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】長榮航空一名 34 歲孫姓空姐 9 月底執勤時身體不適，就醫 16 天不治，於 10 月 10 日病逝。事件引發外界批評航空公司忽視員工健康。長榮航空今日（17 日）下午召開記者會，總經理孫嘉明率領一級主管鞠躬道歉。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球
一名英籍業主因要離港返回英國，將名下南丫島榕樹灣一幢村屋頂層單位交予忠誠拍賣行拍賣，昨日（15日）以182萬元成交。閱讀更多：「蝕讓之王」上水天巒洋房3,000萬沽 外籍業主9年蝕1,000萬 跌穿15年前開售價滶晨第3輪開售｜首小時售12伙 外籍大手客「一客兩食」2,500萬買2伙2房成交單位為榕樹灣大坪106號頂樓連同天台，內攏企理。該單位位處山上，位置「隱世」，距離榕樹灣渡輪碼頭約10分鐘步程。物業建築面積約350平方呎，拍賣吸引三組買家競投，起拍價150萬元，最終叫價升約21%以182萬元成交，呎價約5,200元。原業主於2009年以65萬元購入該單位，持貨16年，帳面獲利約117萬元，物業期內升值近兩倍。 延伸閱讀: 滶晨 洋房 洋房 南丫島 上水 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
熱帶氣旋下周颱風級闖港 400 公里範圍 下周三最低 20 度｜Yahoo
本港下周會受熱帶氣旋和東北季候風共同影響，氣溫驟降。天文台今日（17 日）表示，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。上午 10 時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約 1,130 公里，預料向西移動，時速約 30 公里，靠近呂宋一帶並逐漸增強。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 1 天前
家傳之「保」 ｜胡定欣走入昔日父母打拼海味舖工作 罕談生小朋友計劃：希望佢可以好似我咁無後顧之憂去追夢
最後一集《家傳之「保」》主角是近日與醫生男友陳建華步入婚姻新生活的胡定欣，還有罕有出鏡的胡媽媽；今集胡定欣將走入昔日胡媽媽與胡爸爸努力打拼的海味舖Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
中國這步棋玩大了？稀土封鎖反讓川普撿回盟友！
根據《彭博》周四 (16 日) 報導，中國宣布對稀土供應鏈實施前所未見的出口管制，引發國際市場震盪。本周在華府舉行的全球經濟領袖會議中，稀土議題成為焦點，美國總統川普趁勢重建外交同盟，與多國協調應對北京的最新動作。分析指出，這鉅亨網 ・ 17 小時前
香港女子台北車站遭公然性侵 台警指女子與疑犯為朋友 事前一同喝酒
一名香港女遊客上周四(9日)在台北車站內公然遭人性侵，台警進一步調查後指兩人是朋友關係，事前曾一同喝高粱酒。警方強調事件並非隨機犯案，呼籲外界放心。 台媒引述警方指出，受害人到台灣旅遊，曾在台北車站周邊暫住4日，從而與疑犯相識。10月9日早上約11時，受害人、疑犯連及幾名朋友在台北車站邊喝酒、邊聊天，喝了3支58am730 ・ 1 天前
翁虹女兒18歲成年禮曝光！穿絕美公主裙亮相「高顏值超吸睛」 爸媽用心安排惹淚
近日，女星翁虹與丈夫劉冠廷為愛女劉蒔（小水晶）舉辦18歲生日宴，特別選在老宅舉行傳統「及笄禮」，場面典雅莊重，洋溢濃厚的文化氛圍。剛成年的劉蒔身穿青色露肩禮服亮相，氣質清新大方，成為全場焦點。姊妹淘 ・ 5 小時前
最美星二代低撈大坑單棟樓 開放式作價528萬 上手輸2成
藝人龔慈恩女兒、有「最美星二代」之稱的唱作歌手林愷鈴，今年才25歲已經做業主，新近買入大坑單棟樓第一閣一伙開放式單位，成交價528萬元，呎價17,368元，創該廈約13年呎價新低。相關新聞：影帝梁家輝西區豪宅2.75萬租出 傲翔灣畔海景兩房回報2.6厘彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘代理透露，林愷鈴本月中斥528萬元買入第一閣低層A室，屬開放式戶，實用面積304方呎，呎價17,368元，為該廈2012年11月後呎價新低。至於原業主於2022年斥680萬元入市，持貨約3年，蝕152萬元或22.4%離場。第一閣位於銅鑼灣道78號，為單棟樓，於1995年11月開始落成，共提供48個開放式或1房單位，實用面積由304至347平方呎，高層可享開揚維港海景。根據28Hse網站資料，第一閣目前共4個放盤，實用面積由303至304方呎，叫價由548萬至698萬元。【更多第一閣放盤】 延伸閱讀: 第一閣 銅鑼灣 大坑 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 7 小時前
陳冠希上海半島酒店當眾鬧爆工作人員：你一直看着我甚麼意思？
陳冠希（Edison） 雖已45歲，但仍然相當好火，繼早前被指大鬧機倉，近日又於上海半島酒店被拍到，疑因不滿酒店工作人員的服務，更在酒店大堂手指指，怒罵對方。Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
【惠康】買1套李錦記舊裝蠔油優惠裝 即送總值$46禮品（即日起至23/10）
今期惠康有豐富禮品優惠，買1套李錦記舊裝蠔油優惠裝，即送總值$46豐富禮品；買1罐家樂牌雞粉珍寶裝，即送總值$30豐富禮品；買3排可口可樂/玉泉/芬達/雪碧汽水迷你罐，即送總值$34豐富禮品！YAHOO著數 ・ 7 小時前
日本電車「自然談笑」竟成大忌？香港遊客遭罵的電車文化陷阱揭秘！
哎呀，最近香港網友在連登po文，說自己在日本地鐵上跟家人「輕聲聊聊天、看個YouTube」，結果被一個日本大叔衝過來喊「quiet！」，氣到全天心情down，直呼日本人「禮貌退化了」。😂Japhub日本集合 ・ 6 小時前
森美宣布《早霸王》停播 梁嘉琪相繼離開電台
【on.cc東網專訊】電台DJ阮小儀本月10日宣布效力30年嘅電台，同時亦會離開節目《早霸王》（Good Morning King）。事隔一星期，《早霸王》主持之一的森美今日（17日），在節目中宣布《早霸王》因小儀的離職將停播，正式「壽終正寢」。《早》為電台王牌東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
6年婚姻破裂！韓星Clara宣布同企業家老公離婚
【on.cc東網專訊】曾演出韓劇《急診男女》的39歲索爆韓星Clara（李成敏），近年專注內地發展，早前更有份參演內地劇《七根心簡》，進一步招攬大批劇迷。而她於2019年初升呢人妻，閃嫁較她年長兩歲的美國韓裔企業家，今日突然透過事務所宣布離婚，透露雙方已於今年8東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
向太爆「亞洲影后」嫁豪門被冷落輕生！揭上流悲劇：10個嫁富二代9個沒好下場
香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）近年積極經營社群平台，時常拍片聊起演藝圈往事與舊時秘聞。近日她在影片中談到「女星嫁入豪門」的話題，語出驚人地表示：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場。」引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
21歲「顱面動靜脈畸形症」網紅登上巴黎時裝週！怪奇也是一種美，讓世界學會直視不完美
在今年巴黎時裝週上，品牌 Matières Fécales 邀請了一位患有罕見的「顱面動靜脈畸形症」的網紅 Nikki Lilly 擔任模特兒，引起時尚界熱議。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
李施嬅與舊愛車崇健拍真人騷 言談間流露不捨 回答復合機會哽咽：我害怕
李施嬅2021年公開與星級健身教練男友車崇健訂婚，不過遲遲未有婚期。今年2月突於社交平台宣布二人已於2個月前結束8年半感情，希望大家可以畀佢哋私隱空間嘅同時不忘保護舊愛，寫道：「尤其是圈外人的他，感謝。」事隔數月，李施嬅PO出多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，寫道：「好多人都在土耳其拍婚紗照，紀錄愛的一刻。」傳出與前未婚夫復合消息。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前