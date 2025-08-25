Tesla Model Y L 於 2025 年 9 月售罄

根據最新消息，Tesla 的 Model Y L 在中國的 2025 年 9 月已經售罄。這一信息在 Tesla 中國的配置器中有所顯示，顯示出這款全電動跨界車的熱度。自從 Model Y L 於本月初正式發佈以來，Tesla 一直強調這款最暢銷車型的長軸距版本將於 9 月進行首批交付。考慮到 Model Y L 僅於 8 月推出，這樣的時間安排對於 Tesla 來說相當令人印象深刻。

根據 Tesla 中國的 Model Y 配置器及公司高層的評論，該車型的首批客戶交付將在 9 月進行。Tesla 中國副總裁 Grace Tao 在微博上表示：「Tesla 車輛駕駛起來非常有趣，無論你有多少孩子，這款車都能滿足你的所有需求。我們將在 9 月交付，期待你們上車。」

截至目前，Tesla 中國的訂單頁面顯示，如果今天下單，Model Y L 的最早交付時間將是 2025 年 10 月，這意味著六座 Model Y 版本在 9 月已經基本售罄。這為該車型的市場表現帶來了積極的預示，並暗示該車型有潛力提升 Tesla 在中國的銷售數字，以及未來出口到其他地區的可能性。

有關 Model Y L 強勁銷量的傳聞不斷傳出。在車輛推出後，業界觀察者估計，Tesla 中國在僅一天內就收到超過 35,000 份 Model Y L 的訂單。後來的數據顯示，Model Y L 的訂單量已突破 50,000。

Tesla 的這一創新舉措不僅顯示出其在電動車市場上的穩定增長潛力，還可能對整個市場產生積極影響。隨著消費者對電動車需求的增加，Tesla 的持續創新和優質產品有望進一步鞏固其市場領導地位。

推薦閱讀