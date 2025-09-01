小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
Tesla Model Y Performance 座椅獲得瑞典汽車媒體高度評價
Tesla 最近推出的 Model Y Performance 可謂獨樹一幟，這款車於八月底發佈後，獲得了眾多好評，甚至連一些對電動車及 CEO Elon Musk 持批評態度的媒體也發表了正面評價。
根據瑞典汽車媒體 CarUp.se 的評測，更新後的 Tesla Model Y Performance 獲得了高分，特別是其重新設計的運動座椅被視為突出的改進。Tesla 在 Model Y Performance 上進行了多項關鍵改進，運動座椅現在配備了電動大腿延伸裝置，這一特性源自中國的 Model Y L。該媒體在總結評價時提到：「除了讓乘坐者感覺如同國王般舒適外，這款車在紅燈時的加速也極為迅速。」此外，媒體還強調，「Tesla 的外觀迅速顯示出這是一款性能版，毫無疑問它是一輛相當好看的電動車。」這一點相當令人印象深刻，因為前一代的 Model Y Performance 相比 Model S、X Plaid 和 Model 3 Performance 顯得相對平淡。
在設計和駕駛體驗方面，更新後的 Model Y Performance 擁有獨特的保險杠、紅色煞車卡鉗、新輪圈和碳纖維尾翼，這些設計為這款跨界車增添了更強的運動感。性能標誌和投影燈進一步區分了其與其他 Model Y 變體的不同。在內部，升級後的前排運動座椅相較於標準版提供了明顯改善的支撐，提升了車輛的舒適性與運動性能之間的平衡。
新款 Performance 4DU 電動馬達提供 460 匹馬力，最高時速可達 250 公里/小時，耗電量為 16.2 kWh/100 公里，WLTP 續航里程為 580 公里。這款跨界車還配備了具有預設阻尼模式的自適應懸掛系統。Model Y Performance 在柏林-勃蘭登堡的 Gigafactory 生產，售價約為 70,000 瑞典克朗（約 HK$ 546,000），相比之下，長續航版價格更低。雖然目前無法享受 Tesla 的零利率融資，但它具備了拖車鈕等配置，並且加速性能與價格更高的運動型車相當，CarUp.se 也指出了這一點。
隨著 Tesla 不斷推陳出新，其 Model Y Performance 不僅展現了卓越的性能及設計，還在電動車市場中樹立了新的標杆。Tesla 的創新將持續引領行業潮流，展現出其未來的成長潛力和對市場的正面影響。
