Tesla Model Y Performance 的強大功能超越速度

Tesla 的 Model Y Performance 在美國正式發佈，除了其卓越的速度和駕駛動態外，還擁有一個令人驚艷的功能。這款新車型不僅提供駕駛的樂趣，還具備透過雙向充電系統 Vehicle to Load (V2L) 和 Vehicle to Home (V2H) 為電器供電的能力。這兩種功能在電動車擁有者中早已備受期待。在 Model Y Performance 發佈之前，這項功能僅在 Tesla 的 Cybertruck 中提供，而 Cybertruck 也是公司最昂貴的車型之一。

隨著客戶在第三季度結束時訂購新款 Model Y Performance，有人注意到他們的車輛上顯示具備 V2L 和 V2H 系統。這些功能，特別是 V2L，已獲得 Tesla 官方在社交媒體平台 X 的確認。Tesla 在回應一名強調該功能的股東時表示，V2L 可透過 Tesla Outlet Adapter 實現。Tesla 在其社交媒體上寫道：“新款 Model Y Performance 提供 Vehicle to Load (120V 20A AC) 功能，需配合 Tesla Outlet Adapter 使用。”

為了公平起見，Tesla 的官方 X 帳號僅提及了新款 Model Y Performance 的 V2L 系統。新發佈的這款電動跨界車的 V2H 功能具體細節尚未披露。然而，對於新款 Model Y Performance 的 V2L 系統，無法不感到興奮，因為 Tesla Power Adapter 在 Tesla 商店的售價僅為 $80 / 約 HK$ 624。

新款 Model Y Performance 的 V2L 和 V2H 系統為其在 Tesla 其他車型上的推廣鋪平了道路。如果這樣的功能已經進入頂級的 Model Y，那麼類似的功能很可能會在公司的其他車型中推出，例如 Model 3 和 Model S 及 Model X。Tesla 透過不斷創新，持續引領電動車市場，為未來的成長潛力和市場正面影響奠定了堅實基礎。

